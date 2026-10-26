У Вугледарській МВА затвердили рекомендації щодо фемінітивів та гендерно чутливої мови

Рекомендації щодо гендерно чутливої комунікації. Ілюстративне фото: Pexels

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Посадовцям Вугледарської громади рекомендують використовувати фемінітиви, уникати висловів, які закріплюють стереотипи про жінок і чоловіків, та уважніше добирати зображення для офіційних публікацій. Нові рекомендації стосуються не лише документів, а й новин на сайті, дописів у соцмережах та публічних виступів.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Вугледарської міської військової адміністрації Сергія Новікова.

Документ визначає, як працівникам військової адміністрації та виконавчих органів міської ради слід спілкуватися з громадськістю, готувати інформаційні матеріали й висвітлювати діяльність громади.

Яких висловів рекомендують уникати посадовцям Вугледарської громади

У затверджених рекомендаціях навели приклади висловів, які можуть закріплювати стереотипні уявлення про жінок і чоловіків. Зокрема, посадовцям не рекомендують використовувати такі формулювання:

“слабка стать” та “сильна стать”;

“жіноча логіка”;

“чоловіки не плачуть”;

“це не жіноча справа”;

“вона — чоловік у спідниці”.

Також у повідомленнях радять не наголошувати, що певна професія є нетиповою для жінки чи чоловіка, та не описувати людей переважно через зовнішність або сімейний стан, якщо це не стосується теми.

Окрему увагу приділили фемінітивам. Якщо йдеться про жінку, в офіційних новинах, дописах і виступах рекомендують використовувати назви професій та посад у жіночому роді: директорка, начальниця, заступниця, радниця, експертка, волонтерка, військовослужбовиця та інші.

А коли повідомлення стосується людей різної статі, замість узагальнень лише в чоловічому роді пропонують писати “учасники та учасниці”, “представники та представниці громад”, “мешканці та мешканки”.

Водночас автори рекомендацій зазначають, що надмірно ускладнювати тексти не потрібно. За потреби можна використовувати нейтральні формулювання, наприклад “команди структурних підрозділів” або “громадські організації”.

Як рекомендують писати про військових і добирати фотографії

Окремий розділ документа присвятили висвітленню роботи військових та представників сектору безпеки й оборони.

Наприклад, замість словосполучення “жінки-військові” пропонують використовувати слово “військовослужбовиці”. Також рекомендують писати “захисники і захисниці України” та не створювати враження, що оборона країни є винятково чоловічою справою.

Зокрема, замість твердження “чоловіки захищають країну, а жінки допомагають” у рекомендаціях пропонують говорити про внесок і жінок, і чоловіків у захист держави, гуманітарну допомогу та підтримку громад.

Зміни стосуються і візуальних матеріалів. Під час підготовки фотографій, відео, банерів та презентацій посадовцям радять збалансовано представляти жінок і чоловіків, не відтворювати стереотипні ролі та не використовувати принизливі зображення.

Крім того, під час підготовки статистичних матеріалів рекомендують за можливості окремо враховувати дані про жінок і чоловіків. Це може стосуватися, зокрема, переселенців, отримувачів гуманітарної допомоги та учасників програм підтримки.

Додамо, що правила мають рекомендаційний характер. Вони не змінюють офіційних назв посад у кадрових і юридичних документах та не встановлюють обмежень для жителів громади.

Керівники підрозділів Вугледарської МВА та виконавчих органів міської ради мають ознайомити працівників із новими рекомендаціями та стежити, щоб їх враховували під час підготовки публічних матеріалів.

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