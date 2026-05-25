Артем Єфіменко. Фото: ДонОВА

Жодного об’єкта нерухомості, автомобіля чи цінного майна — саме такий вигляд має декларація за 2025 рік начальника Ольгинської селищної військової адміністрації Волноваського району Артема Єфіменка. При цьому посадовець отримав понад 860 тисяч гривень зарплати та зберігає готівку у гривнях і доларах. Розповідаємо, що ще він задекларував .

Про статки Артема Єфіменка журналісти Вільного радіо дізналися з його звітності в Єдиному державному реєстрі декларацій за 2025 рік.

Торік начальник Ольгинської селищної ВА заробив 1 117 195 гривень у військовій адміністрації — після сплати податків це 860 240 гривень. Крім того, він задекларував 200 тисяч гривень доходу від продажу автомобіля. Також посадовець отримав тисячу гривень “Зимової підтримки” від Кабміну та понад 4,4 тисячі гривень національного кешбеку “Зроблено в Україні”. Невеликі суми у вигляді кешбеку та бонусів надійшли від українських банків.

Зареєстрований Єфіменко у Волновасі, а фактично проживає у Дніпрі. Але де саме і на яких підставах, не зрозуміло — в декларації посадовця немає жодних даних про об’єкти нерухомості. Фактично за декларацією посадовець є “безхатьком”.

Немає в документі й записів про транспортні засоби, цінне рухоме майно, цінні папери чи корпоративні права.

Дружина посадовця Яна Єфіменко у 2025 році отримала 52 141 гривню зарплати у Старомлинівській сільській раді. Після відрахування податків “на руки” їй виплатили 40 148 гривень. Також жінка задекларувала соціальні виплати від Волноваської міської військово-цивільної адміністрації — 5 759 гривень, виплати від Правобережного управління соціального захисту населення та Пенсійного фонду — по 1 720 гривень кожна. Крім того, Яна Єфіменко отримала 3 тисячі гривень “Зимової підтримки”, 1 912 гривень національного кешбеку “Зроблено в Україні” та 900 гривень благодійної допомоги від Армії Спасіння. Майна — ні нерухомого, ні рухомого — дружина посадовця також не задекларувала.

Попри відсутність задекларованого майна, певні заощадження у родини все ж є. Готівкою Артем Єфіменко зберігає 180 тисяч гривень та 3 тисячі доларів США. Фінансових зобов’язань та боргів посадовець не задекларував.

