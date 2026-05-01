Два депутати Сіверської міської ради задекларували, що живуть в окупованому місті. Колаж: Вільне Радіо

З 21 чинного депутата Сіверської міської ради лише шестеро у 2025 році продовжують публікувати декларації. Двоє з них продовжують вказувати окуповане місто як місце фактичного проживання. Четверо депутатів змінили адресу проживання як переселенці, а ще 15 припинили публікувати звітність. Ми дізналися, де насправді живуть обранці, які за деклараціями є “безхатьками”, а також з’ясували, що відомо про інших.

Нині у Сіверській міській раді чинним залишається 21 депутат. Протягом минулого року жоден із них не склав повноваження.

У початковому складі міської ради було 22 депутати, тож після скасування воєнного стану тут зможуть проводити засідання — кворум, тобто необхідна кількість для ухвалення рішень, зберігається. Для цього потрібна щонайменше половина від загального складу.

Відповідно до законодавства, представники влади мають декларувати своє місце проживання. Не вказувати можна обʼєкти, які перебувають в оренді менше ніж пів року. Втім часом декларанти роками не заповнюють жодних даних про місце проживання, тим самим вказуючи, що фактично не мають даху над головою.

Хоча повноваження Сіверської міської ради наразі перебрала на себе міська військова адміністрація, депутати, які не склали повноваження, все одно зобовʼязані звітувати про свій майновий стан.

Дві депутатки Сіверської міської ради вказують, що у 2025 році нібито жили у Сіверську

У своїх деклараціях за 2025 рік дві депутатки Сіверської міської ради зазначили, що фактичне місце їхнього проживання збігається з зареєстрованим у Сіверську. Йдеться про:

Обидві декларують лише нерухомість, яку вони придбали в Сіверську до повномасштабного вторгнення Росії.

Для довідки: Станом на початок 2025 року від Сіверська до лінії фронту було близько 8 кілометрів, тож життя там було вкрай ускладнене. На кінець лютого у Сіверській громаді під обстрілами залишалися 669 людей — без води, світла та газу. Місцеві, які відмовлялися виїжджати, жили у підвалах. 23 грудня 2025 року Генеральний штаб ЗСУ визнав, що українські захисники мусили відійти із Сіверська. Нині ж за офіційними документами місто і ще два села громади мають статус окупованих.

Журналісти Вільного Радіо запитали у посадовиць, чому вони не вказали, де мешкають зараз. З’ясувалося, що причина в непорозумінні.

“Ми ж подаємо у декларації адреси, за якими ми прописані. Як переселенка я проживаю у Львівській області. Я цього не декларувала, оскільки там (у декларації, — ред.) не було такого підпункту. Я лише за пропискою, звичайно, у Сіверську прописана”, — пояснила Тетяна Волошина.

На зауваження журналістів Вільного Радіо про те, що у деклараціях можна вказувати як зареєстроване, так і фактичне місце проживання, депутатка запевнила, що у своїй звітності за 2026 рік обов’язково вкаже місце проживання як ВПО.

Подібним чином подання недостовірних даних пояснила й Людмила Сірокурова.

“Ми зареєстровані у Сіверську, і саме цю реєстрацію я вказувала, але проживати там, звісно, неможливо. У мене вже немає будинку, вказаного у декларації. Я виїхала”, — сказала Людмила Сірокурова.

На уточнювальне запитання посадовиця підтвердила, що зараз проживає на підконтрольній українському уряду території.

Які депутати Сіверської міської ради задекларували нове місце проживання

Актуальне місце проживання у своїх публічних документах вказали лише п’ятеро людей із загального складу депутатів:

Світлана Алефірова задекларувала , що у 2025 році купила за 2 037 420 грн квартиру площею 43,8 м² у селі Розсошенці на Полтавщині. Водночас її чоловік того ж року придбав квартиру площею 37 м² за 2 475 534 грн в Ірпені Київської області;

Олександр Мороз у 2023 році вказував , що проживає в селі Софіївська Борщагівка Київської області. Декларацію за два останні роки депутат не подавав;

Олексій Іванов зазначив , що у 2025 році придбав квартиру площею 54,4 м² за 1 361 244 грн у Кременчуку Полтавської області;

Юліана Савченко востаннє декларувала своє місце проживання за підсумками 2024 року. Тоді вона вказала, що проживала в місті Ковель на Волині, а власної нерухомості (не у Сіверську) не декларувала. Декларацію за 2025 рік вона не подала;

Анна Таратухіна у своїй звітності за 2025 рік вказала , що проживає у Дніпрі. Власної нерухомості, окрім квартири в Бахмуті, де вона зареєстрована, посадовиця не декларувала.

Хто з депутатів Сіверської міської ради припинив публікувати декларації

Під час повномасштабного вторгнення Росії у різні періоди припинили оприлюднювати свої декларації 15 депутатів Сіверської міської ради:

Зазначимо: те, що декларації посадовця немає в Єдиному державному реєстрі декларацій, ще не означає, що людина припинила подавати звітність. Іноді посадовці продовжують подавати декларації, але просять приховати їх від публічного перегляду, посилаючись на питання особистої безпеки.

Журналісти Вільного Радіо направили інформаційний запит керівнику Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням уточнити ситуацію щодо депутатів, декларації яких недоступні. Нам уточнили, що такої інформації у готовому вигляді вони не мають, тому потребують 30 днів на обробку запиту. Ми доповнимо цей матеріал, якщо отримаємо додаткову інформацію.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо також розповідали, що майже половина чинних депутатів Покровської міськради станом на початок 2026 року вказують у деклараціях, що живуть у частково захопленому місті.