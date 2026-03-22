Сили безпілотних систем знищили російський вертоліт Ka-52. Скриншот із відео СБС

Українські військові з батальйону “Хижаки висот” готувалися до знищення російського гелікоптера Ка-52 близько півтора місяця. За цей час вони провели десятки спроб перехоплення, перш ніж змогли успішно уразити ціль.

Про це розповів командир підрозділу Максим Богачук в інтерв’ю BBC Україна.

За його словами, полювання на російські гелікоптери розпочали ще півтора місяця тому — після того, як російська авіація відновила польоти. Раніше цей же підрозділ уже збивав гелікоптер Мі-8.

Кожного разу, коли інші підрозділи повідомляли про активність російських гелікоптерів, бійці виходили на чергування і намагались перехопити ціль. Попри численні невдалі спроби, військові продовжували працювати, вдосконалювали тактику та аналізували попередній досвід.

Командир зазначив, що збити гелікоптер за допомогою FPV-дрона — складне завдання через значну різницю в можливостях техніки. Але військовим допоміг попередній досвід.

“До того ж це непорівнянні засоби один проти одного — FPV-дрон проти гелікоптера. Тому ми, можна так сказати, намагалися зробити практично неможливе. Але оскільки в нас вже є досвід збиття гелікоптера FPV-дроном, то ми розуміли, що за правильної роботи, правильного аналізу й планування все можливе”, — зазначив Максим Богачук.

Окремо командир звернув увагу на безпекові ризики після оприлюднення імен військових, які брали участь у знищенні Ка-52. Після нагородження бійців орденом “За мужність” їхні дані опублікували в указі президента.

За словами Богачука, російські сили активно намагаються виявляти та ліквідовувати українських операторів дронів, тому публічність несе додаткову загрозу.

