Військовослужбовців 59 окремої бригади Сил безпілотних систем нагородили орденами “За мужність” II ступеня за знищення російського ударного гелікоптера Ка-52 на Покровському напрямку.

Про це повідомили на сайті президента України.

Згідно з указом, який Володимир Зеленський підписав напередодні, 20 березня, за самовіддане виконання військового обов’язку та героїзм у боях з окупантами орден “За мужність” II ступеня отримали четверо захисників:

Юрій Михайлович Андрусенко — солдат;

Давид Віталійович Нечипас — солдат;

Сергій Анатолійович Слєпко — молодший сержант;

Вадим Сергійович Шаповал — молодший сержант.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, нагороджені бійці — оператори 59 бригади Сил безпілотних систем. 20 березня вони збили російський ударний гелікоптер Ка-52 на Покровському напрямку, використовуючи безпілотник.

“Машина, яка коштує мільйони, була знищена точним ударом FPV-дрона.

І це важливо розуміти: це не випадковість. Це вже системна робота. Це вже другий такий результат у цього підрозділу”, — відзначив Павло Паліса.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відзначив державними нагородами двох переселенок із Маріуполя, які опікуються захисниками міста та впроваджують освітні проєкти.