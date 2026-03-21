Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Військовослужбовців 59 окремої бригади Сил безпілотних систем нагородили орденами “За мужність” II ступеня за знищення російського ударного гелікоптера Ка-52 на Покровському напрямку.
Про це повідомили на сайті президента України.
Згідно з указом, який Володимир Зеленський підписав напередодні, 20 березня, за самовіддане виконання військового обов’язку та героїзм у боях з окупантами орден “За мужність” II ступеня отримали четверо захисників:
За інформацією заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, нагороджені бійці — оператори 59 бригади Сил безпілотних систем. 20 березня вони збили російський ударний гелікоптер Ка-52 на Покровському напрямку, використовуючи безпілотник.
“Машина, яка коштує мільйони, була знищена точним ударом FPV-дрона.
І це важливо розуміти: це не випадковість. Це вже системна робота. Це вже другий такий результат у цього підрозділу”, — відзначив Павло Паліса.
