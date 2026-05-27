Більш як 1,4 млрд грн спрямували на компенсації за програмою “єВідновлення” у Лиманській громаді за три роки

Знищена домівка та "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

На травень 2026-го загальна сума компенсацій, які отримали жителі Лиманської громади за програмою “єВідновлення” за три роки, — понад 1,4 мільярда гривень. Посадовцям потрібно опрацювати ще щонайменше 2,9 тисячі заявок на відшкодування за пошкоджене або ж знищене майно місцевих жителів.

Про це повідомили у Лиманській МВА.

Там розповіли, що приймати заявки від жителів громади за державною програмою “єВідновлення” розпочали ще у 2023-му. На травень цього року місцеві подали 4 073 заявки на компенсації за пошкоджене та знищене житло, з яких 1 170 — вже опрацювали.

Відшкодування змогли отримати 816 заявників — кожен сьомий з десятьох опрацьованих. Загальна сума виплат сягнула понад 1,4 мільярда гривень.

“Робота у межах програми “єВідновлення” триває на постійній основі, а розгляд заяв здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та в порядку черговості”, — запевняють посадовці.

Вони уточнили, що 26 травня спеціалізована комісія знову розглядала подані мешканцями Лиманської громади заяви — з них 21 зможуть отримати житловий сертифікат у межах державної ініціативи. Загальна сума компенсацій за цими рішеннями — близько 38,6 мільйона гривень.

Нагадаємо, нещодавно у Лиманській громаді підтвердили факт знищення домівок за ще 4 адресами — у самому Лимані, Кримках та Торському. Завдяки цим висновкам місцеві зможуть податися на компенсацію за програмою “єВідновлення”. Перелік адрес публікуємо в матеріалі.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.