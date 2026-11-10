Скільки людей захворіли на ГРВІ у Донецькій області з 2 по 8 листопада: дані медиків

Ліки. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За останній тиждень в Донецькій області зафіксували понад 280 випадків захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. Майже половина з інфікованих — діти. Обійшлося без летальних випадків.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За їхніми даними, впродовж останнього тижня на території Донецької області зафіксували 286 випадків захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Однак ситуацію в регіоні називають благополучною, зі стабілізацією показників захворюваності на низьких рівнях. Загальна кількість інфікованих є більшою, ніж тижнем раніше.

Разом із тим випадки захворювань на ГРВІ реєстрували майже по всіх громадах області у різному ступені інтенсивності: показники захворюваності не перевищували епідемічний поріг. Серед тих, хто продовжує хворіти — майже половина — діти, переважна більшість з яких належить до вікової групи 5-14 років. Рештою були дорослі від 30 до 64 років.

“Випадків захворювання на ГРВІ з підтвердженим тестом на COVID-19 не зареєстровано. Госпіталізовано 8 хворих на ГРВІ (2,8 %), з них 6 дітей вікових груп від 0 до 17 років.

Минулого тижня, як і в попередні шість з половиною місяців, летальних випадків від грипу та летальних випадків серед хворих на ГРВІ, включно з підтвердженим тестом на COVID-19, не зареєстровано”, — йдеться у звіті.

Скільки триватиме епідемічний сезон в Україні

Епідемічний сезон щорічно розпочинається з 40 тижня. Цьогоріч він триватиме з 28 вересня 2026 року до 23 травня 2027 року. В поточному сезоні фахівці очікують циркуляцію вірусів грипу A (H1N1, H3N2) та грипу B (лінія Victoria) і згідно з оновленими рекомендаціями ВООЗ склад вакцин для профілактики грипу оновили під актуальні штами.

Так, аби запобігти важким ускладненням, зробити вакцину рекомендують:

людям віком від 60 років;

дітям від 6 місяців;

вагітним жінкам;

людям з хронічними захворюваннями;

людям з професійної групи ризику: лікарі, вчителі, працівники сфери обслуговування тощо.

Нагадаємо, цьогоріч ВООЗ оновило рекомендації щодо складу вакцин проти грипу на сезон 2026-2027 — перехід з 4-валентного на 3-валентний препарат. Однак перші його поставки ще не зʼявилися в Україні через глобальні затримки виробництва.