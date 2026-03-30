Мама та дитина. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

З січня 2026-го в Україні запрацював закон, який підвищив низку “дитячих” виплат — їх вже отримали понад 82 тисячі родин. Урядовці зазначають, що ініціатива мала на меті не лише допомогти батькам фінансового, а й створити умови для поєднання виховання дитини з роботою.

Про це повідомили на Урядовому порталі.

Майже 82 тисячі родин уже отримують щомісячну допомогу по догляду за дитиною до одного року – 7 тисяч гривень, або ж 10,5 тисячі гривень для сімей, які виховують дитину з інвалідністю. Водночас одноразову виплату при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень надали майже 18 тисячам родин.

Тим часом для працюючих батьків діє програма “єЯсла” – це щомісячна підтримка у розмірі 8 тисяч гривень (12 тис. грн для сімей з дітьми з інвалідністю). Ініціативу вже призначили майже 4 тисячам отримувачів.

Ще один інструмент допомоги надають у зв’язку з вагітністю та пологами. Таку виплату нарахували майже 13 тисячам жінок. Йдеться про 7 тисяч гривень, які надсилають за кожен місяць дії медвисновку категорії “Вагітність та пологи”.

Оформити “дитячі” виплати можна офлайн – у відділеннях Пенсійного фонду України, ЦНАПах або через уповноважених представників громад.

