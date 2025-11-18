Більшість — психологічне насильство, але є й вбивства: яка ситуація з домашнім насильством на Донеччині наприкінці 2025, ілюстративне фото: Калуський міськрайонний суд

Середній вік кривдників та постраждалих — 40-54 роки. Більшість випадків — психологічне насильство, втім є й вбивства. А деякі випадки закінчуються угодами про примирення.

Про це йдеться у звіті про роботу Донецької обласної прокуратури з протидії правопорушенням, пов’язаним із домашнім насильством.

86 випадків домашнього насильства зафіксували правоохоронці на Донеччині протягом жовтня 2025 року.

Зазначимо, що через безпекову ситуацію з області триває активна евакуація. Тож і людей в області менше. Станом на початок листопада 2025 року на підконтрольній уряду України частині Донеччини проживають 199 тисяч людей, з яких 13 337 — діти. Окуповано понад 75% території Донецької області.

55 ситуацій розслідують за ст. 126-1 “Домашнє насильство”. Більшість випадків — 51 — кваліфікували як “психологічне насильство”.

Втім є й смертельні випадки — 13 постраждалих загинули (ці випадки розслідують як умисне вбивство (ст. 115 ККУ) та умисне тяжке ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ст. 121 ККУ).

88% підозрюваних — чоловіки. А середній вік більшості і кривдників і постраждалих — 40-54 роки.

Матеріали щодо 72 правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством, направили до суду. У 5 випадках підозрювані визнали провину, а у 12 — уклали угоду про примирення.

У 23 випадках кривдники були у стані алкогольного сп’яніння. Крім того правоохоронці зафіксували чотири рази, коли кривдники раніше вже отримували обмежувальний припис і йому забороняли наближатися до постраждалих, втім, цю умову порушили.

Нагадаємо, понад дві сотні випадків домашнього насильства зареєстрували у Краматорську та Слов’янську від початку 2025 року. Один з таких випадків стався 22 вересня у Краматорську. Заявниця повідомила поліціантам, що її 49-річний співмешканець, перебуваючи в нетверезому стані, ображав жінку та вдарив її.