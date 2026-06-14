Небезпечні території. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Не менш як 1,3 тисячі боєприпасів знешкодили надзвичайники на території підконтрольної частини Донецької області від початку 2026 року. Попри це, у регіоні немає повністю безпечних районів — після обстежень ділянки знову можуть стати небезпечними.

Про це в інтервʼю журналістам Вільного Радіо розповів начальник Головного управління ДСНС України у Донецькій області Яків Немикін.

За його словами, одним із викликів для рятувальників регіону залишається масштабне забруднення територій вибухонебезпечними предметами. Від початку цього року піротехніки ДСНС виявили та знешкодили близько 1300 боєприпасів і мін.

Водночас говорити про повністю безпечні райони станом на червень 2026-го неможливо.

“Я вважаю, що вся територія Донецької області забруднена вибухонебезпечними предметами. Є дистанційне мінування, тривають обстріли. Навіть після обстеження територія може знову стати небезпечною”, — наголошує Немикін.

За його словами, через постійні обстріли та дистанційне мінування саперам доводиться знову перевіряти вже обстежені ділянки.

Що робити, якщо помітив вибухівку

Якщо ви помітили підозрілий або схожий на вибухонебезпечний предмет:

зберігайте спокій;

за можливості попередьте про підозрілий предмет людей, які перебувають поруч;

позначте місце знаходження предмета або обгородіть його (дошками, жердинами, гілками, мотузками, шматками тканини тощо);

негайно повідомте про знахідку у служби 101 та 102 ;

та ; у жодному разі не намагайтесь переміщувати підозрілий предмет та не змінюйте його положення;

очікуйте на безпечній від предмета відстані вибухотехніків чи рятувальників.

Також рятувальники суворо забороняють палити або використовувати відкритий вогонь поблизу таких предметів, підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати, кидати, бити чи розбирати.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни у рятувальників на Донеччині побільшало роботи. За добу їм доводиться виїжджати на виклики 50–70 разів. 70% із них тепер пов’язані з наслідками обстрілів або ударів окупаційної армії.