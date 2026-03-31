За останній тиждень у Донецькій області зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У регіоні зафіксували ще 523 інфікованих — без COVID-19. Обійшлося без летальних випадків.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

За їхніми даними, за тиждень — з 23 по 30 березня — у Донецькій області зареєстрували 523 нових хворих на ГРВІ, серед них не було людей із підтвердженим тестом на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є меншою, ніж у попередній тиждень сезону.

Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, запевняють медики. Переважно продовжують хворіти дорослі — від 18 до 64 років.

Минулого тижня летальних випадків від грипу та серед хворих на ГРВІ, включно з підтвердженим тестом на COVID-19, не було.

Окрім цього, на Донеччині завершили передсезонну профілактичну імунізацію проти грипу. Так, вдалося щепити 446 людей із групи епідемічного та медичного ризику, яких вакцинували і як препаратами з гуманітарної підтримки, так і коштом Новодонецької громади, КНП “ЦПМСД Покровської міської ради”, а ще за гроші охочого населення.

Як захиститися від ГРВІ

У ЦКПХ зауважили, що найдієвішим заходом профілактики проти грипу залишається вакцинація. Її рекомендують зробити жителям регіону, які належать до таких груп ризику:

люди віком від 60 років; діти від 6 місяців;

вагітні жінки;

люди з хронічними захворюваннями;

люди з професійної групи ризику – лікарі, вчителі, працівники сфери обслуговування.

Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчиться 17 травня 2026 року.

Нагадаємо, збудника туляремії виявили у гризунів у Слов’янській та Миколаївській громадах Краматорського району. Люди можуть заразитися нею через забруднені продукти та воду або під час контакту з інфікованими тваринами. Для боротьби з інфекцією фахівці проведуть дератизацію.