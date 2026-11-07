У Краматорській громаді близько 70% споживачів залишаються без електрики

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Забезпечити електроенергією споживачів не можуть через пошкодження та знищення енергетичної інфраструктури. Відновлювальні роботи ускладнюють російські обстріли, проблеми з логістикою та атаки FPV-дронів на бригади енергетиків.

Про це “Суспільному Донбас” розповів начальник управління з питань інформаційної політики Краматорської міської військової адміністрації Ігор Єськов.

За його словами, приблизно 70% споживачів громади не вдається забезпечити електроенергією через пошкодження або повне знищення енергетичної інфраструктури.

Відновлювальні роботи ускладнює безпекова ситуація. Аварійні бригади не можуть вільно пересуватися громадою, оскільки російські військові цілеспрямовано атакують енергетиків FPV-дронами.

У ДТЕК “Донецькі електромережі” також повідомили, що ремонтні бригади продовжують працювати, однак спрогнозувати, коли вдасться відновити електропостачання, наразі неможливо.

“Працюємо там, де можливо, робимо що можливо. Однак ситуація вкрай важка. Не просто складна, а вкрай складна. Попри все працюємо”, — зазначили у пресслужбі компанії.

За словами жителів, з якими поспілкувалися журналісти “Суспільного”, у деяких мікрорайонах Краматорська станом на 6 листопада 2026 року електрики немає вже пʼять діб. В окремих районах приватного сектору люди залишаються без світла ще з кінця вересня.

У громаді продовжують працювати “пункти незламності”. За інформацією Ігоря Єськова, вони забезпечені альтернативними джерелами живлення та працюють відповідно до графіка комендантської години. Зазначимо, у Краматорській громаді обмеження діють з 16:00 до 11:00.

Нагадаємо, напередодні у Красноторці та Малотаранівці Краматорської громади припинив роботу останній інтернет-провайдер. Через відсутність електропостачання та постійні обстріли компанія більше не може надавати послуги мешканцям цих селищ.