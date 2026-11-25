150 заповідних обʼєктів Донеччини частково або повністю на окупованих землях чи в зоні бойових дій. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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На Донеччині 150 із 197 природно-заповідних територій та об’єктів повністю або частково перебувають на окупованих землях чи в зоні активних бойових дій. Їхня загальна облікована площа становить близько 103 тисяч гектарів — це приблизно 87% усього природно-заповідного фонду області. Через небезпеку частину запланованих природоохоронних робіт досі не розпочали.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної військової адміністрації на інформаційний запит.

Станом на 23 вересня 2026 року на Донеччині обліковували 197 природно-заповідних територій та об’єктів загальною площею майже 119 тисяч гектарів. Це близько 4,2% території області.

За даними профільного департаменту, 150 із цих об’єктів загальною площею близько 103 тисяч гектарів повністю або частково опинилися на окупованій території чи в зоні активних бойових дій. Решта 47 об’єктів перебувають на підконтрольній Україні території.

Серед природоохоронних територій, яких торкнулися окупація або бойові дії, — Донецький ботанічний сад, національний природний парк “Меотида”, частина національного природного парку “Святі Гори”, регіональні ландшафтні парки “Донецький кряж” і “Зуївський”, а також окремі ділянки Українського степового природного заповідника.

Водночас показник у 87% не означає, що вся ця площа окупована. До підрахунку включили й природно-заповідні об’єкти, які лише частково перебувають під окупацією або в зоні бойових дій.

Що відомо про збереження та розширення заповідних територій Донеччини

В оновленому плані реалізації Стратегії розвитку Донеччини на 2025–2027 роки на заходи зі збереження природно-заповідного фонду, біорізноманіття та лісів передбачили 14,9 мільйона гривень.

Однак станом на вересень 2026 року реалізацію цього напряму навіть не розпочинали. В обласній адміністрації пояснюють, що через активні бойові дії немає безпечних умов для наукових досліджень на територіях, які пропонують зробити заповідними. Крім того, у програмі економічного і соціального розвитку області на 2026 рік відповідних робіт не передбачили.

Раніше журналісти Вільно Радіо аналізували, що сталося з екологічними проєктами Донеччини, які планували реалізувати до повномасштабного вторгнення. Зокрема, в області збиралися розширювати природно-заповідний фонд, відновлювати ліси, будувати сміттєпереробні заводи та очищувати річки. Частину проєктів встигли реалізувати, однак багато задумів залишилися на папері або їх зупинили через війну.