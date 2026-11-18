Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Шахти, заводи-банкрути, служба охорони. Це компанії з Донеччини, які найбільше заборгували зарплати своїм співробітникам. Більшість з них наразі в окупації, втім не доплачували зарплату й до повномасштабного вторгнення. Від 4 млн до 47 млн грн — недоплати підприємств з десятки найбільших боржників.

Інформацію про зарплатні борги журналісти Вільного Радіо дізнались з Єдиного реєстру боржників.

Шахти “Краснолиманська”, “Селидіввугілля” та “Торецьквугілля” та маріупольські заводи: які підприємства з Донеччини мають найбільші борги по зарплаті

Вугільна компанія “Краснолиманська” (Родинське) очолює рейтинг боржників серед підприємств Донеччини та посідає 10 місце у загальнодержавному. Компанія не виплатила своїм працівникам уже понад 47,3 млн грн. Борги накопичуються. До прикладу, ще у 2023 році вона боргувала 35 млн грн зарплати. Нині проти підприємства відкрите 461 виконавче провадження щодо стягнення платежів — через суд співробітники намагаються домогтися виплати зарплат, а держава — штрафів.

Трохи менше за колег боргує шахтарям ДП “Селидіввугілля” — у загальнонаціональному рейтингу боржників 12 місце. Борги тут сягнули понад 32 млн грн, але це покращення. У 2025 році підприємство було винне співробітникам 42 млн грн, а два роки поспіль до того сума боргу не змінювалась та складала 29 млн грн. Наразі в реєстрі обліковують 506 проваджень про примусове стягнення коштів.

Не змінилась сума боргу по зарплаті за рік у таких підприємств:

ПрАТ “Азовзагальмаш” (Маріуполь). Компанія винна співробітникам 18,6 млн грн, порушено справу про банкрутство.

ПрАТ “Азовелектросталь” (Маріуполь) — 18,4 млн грн (перебуває у стані припинення).

ДП “Торецьквугілля” — 11,3 млн грн.

Серед фірм, які винні мільйони, охоронна фірма та судноремонтний завод

У списку компаній з найбільшими боргами і розташоване у Вугледарі ДП “Шахтоуправління “Південнодонбаське №1”, яке недоплатило своїм працівникам 8 млн грн. Борг росте, бо у 2025 році тут боргували 7 млн. Щодо підприємства зараз відкриті 114 виконавчих проваджень, щоб стягнути кошти примусово.

Трохи менше — 7,5 млн грн — боргує своїм співробітникам ТОВ “Краснолиманське”. Як і державна Вугільна компанія “Краснолиманська” підприємство знаходилось у Родинському і теж має напрям діяльності “Добування кам’яного вугілля”. Після початку повномасштабного вторгнення ТОВ перереєстрували, спочатку у Києві, згодом у Краматорську. Щодо стягнень відкрито 58 виконавчих проваджень, а згідно аналітичної системи Youcontrol, у травні 2026 році порушено справу про банкрутство.

6 млн грн не доплатило співробітникам маріупольське ТОВ “Безпека та право”. Це охоронна компанія, яка за інформацією Youcontrol, разом з іншими боржниками — ПрАТ “Азовзагальмаш” та “Азовелектросталь” входить до групи компаній “Азовмаш”. Кінцева бенефіціарка — Світлана Савчук, зареєстрована в офшорі Монако, — дружина покійного експрезидента концерну “Азовмаш” Олександра Савчука.

У боржниках ще одна компанія Світлани Савчук — маріупольський ТОВ “Судноремонтний завод”. СРЗ винен співробітникам 5,4 млн грн, щодо нього відкриті 112 виконавчих проваджень. І він теж перебуває у стані припинення (справу про банкрутство порушено з 2021 року).

Менше за колег по галузі, але все одно має борги ДП “Мирноградвугілля”. Шахта боргує співробітникам 4,4 млн грн та має 98 відкритих виконавчих проваджень.

Нагадаємо, раніше Вільне Радіо розповідало, скільки заробляють начальники ВА Донеччини у 2026 році.