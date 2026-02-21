Гуртожиток для ВПО з Маріуполя, 5 червня. Ілюстративне фото: Маріупольська міськрада

Комунальний заклад, що опікується розміщенням вимушених переселенців із Маріуполя, оголосив тендер на охоронні послуги для пʼяти адрес у Запоріжжі, Чернівцях та Дніпрі. Яку суму на це планують виділити з місцевого бюджету, скільки отримуватиме один охоронець за годину роботи та чому торік до аналогічної закупівлі були запитання — розповідаємо далі.

Цей тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на публічній платформі державних закупівель Prozorro.

Комунальний заклад “Маріупольський міський соціальний гуртожиток” оголосив закупівлю охоронних послуг для об’єктів, де живуть переселенці. За даними тендера, закупівля стосується послуг з охорони публічної безпеки і порядку. Очікувана вартість становить 9 855 000 гривень за 43 800 годин роботи. Це означає, що оплату розраховували виходячи з 225 гривень за годину роботи для кожного працівника.

Подати тендерну пропозицію охоронні компанії можуть до 27 лютого 2026 року.

Загальний обсяг послуг — 43 800 годин. Із них по 8 760 годин передбачили для гуртожитків у Запоріжжі та Чернівцях, ще 26 280 годин — для будівлі у Дніпрі. Фактично це означає постійну охорону впродовж усього року.

Якщо порахувати, скільки працівників потрібно для забезпечення цілодобової охорони, то:

у Запоріжжі на проспекті Соборному, 117 працюватимуть двоє охоронців;

у Чернівцях на вулиці Олекси Алмазова, 6 також двоє;

у Дніпрі одночасно чергуватимуть по двоє охоронців на трьох адресах — вулиця Л. Чайкіної, 2, вулиця Н. Армстронга, 36 та вулиця В. Лазаряна, 2.

Загалом для всіх постів у різних містах протягом року потрібно близько десяти охоронців.

Умови закупівлі також містять вимоги до технічного забезпечення підрядника: наявність груп швидкого реагування, спеціального зв’язку та диспетчерської служби підтримки, яка може підключатися до локальної системи відеоспостереження на об’єктах.

Окремо прописали перелік озброєння та екіпірування, яким компанія має забезпечити персонал. Підрядник повинен надати охоронцям п’ять одиниць травматичної зброї вітчизняного виробництва.

Крім цього, охоронці мають бути забезпечені п’ятьма бронежилетами не нижче за четвертий клас захисту та п’ятьма касками не нижче за другий клас. Серед спеціальних засобів компанія повинна мати сльозогінний газ “Терен-4М”, наручники, гумові кийки ПР-73 та бодикамери для відеофіксації — по п’ять одиниць кожного найменування.

У разі застовування груп швидкого реагування час їхнього прибуття не повинен перевищувати 7 хвилин.

Для участі у торгах учасники повинні підтвердити досвід виконання аналогічного договору та подати відповідні документи, які це засвідчують.

Варто зазначити, що охорона гуртожитків для маріупольців — не нова стаття витрат. У 2025 році на ці потреби виділили 9,2 млн гривень. Тендер не залишився без уваги медіа — зокрема, видання Telegraf писало, що єдиним учасником і переможцем тих торгів став Маріупольський міжрайонний відділ управління поліції охорони в Донецькій області. У матеріалі йдеться, що вимоги до озброєння та екіпіровки (бронежилет, каска, зброя несмертельної дії) суттєво звужують коло потенційних учасників тендера.

