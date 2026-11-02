Ще за 132 адресами Лиманської громади визнали знищеними будинки: список від 2 листопада

Профільна комісія Лиманської громади визнала знищеними внаслідок бойових дій будинки ще за 132 адресами. Переважна більшість із них розташована у самому Лимані, інші — у низці сіл та селищ громади. Публікуємо далі повний список цих вулиць.
Переважна більшість домівок з оновленого переліку розташовані в приватному секторі громади — загалом 116. Втім, інші 16 будинків у списку є багатоповерховими.
Село Діброва:
вул. Ранкова, 16;
вул. Північна, 2;
вул. Північна, 9;
вул. Північна, 12;
вул. Зелений Гай, 11;
вул. Дачна, 9;
вул. Сонячна, 33-Б;
вул. Озерна, 10.
Селище Дробишеве:
вул. Березнева, 12;
вул. Соборна, 47.
Село Іванівка:
вул. Українська, 29.
Село Закітне:
вул. Біла, 61;
вул. Біла, 90;
вул. Нова, 2;
вул. Річна, 40.
Селище Зарічне:
вул. Травнева, 29;
вул. Київська, 41;
вул. Виноградна, 7;
вул. Перемоги, 26;
вул. Левадна, 5;
вул. Василькова, 64;
вул. Вишнева, 17;
вул. Центральна, 29;
вул. Поштова, 97;
вул. Лугова, 30;
вул. Довга, 59.
Село Каленики:
вул. Підстепна, 11.
Село Крива Лука:
вул. Перемоги, 17;
вул. Одеська, 15;
вул. Центральна, 2.
Село Колодязі:
вул. Приозерна, 19.
Село Коровій Яр:
вул. Миру, 9.
Місто Лиман:
пров. Садовий, 27;
вул. Підстепна, 7;
вул. Підлісна, 12;
вул. Підлісна, 12-А;
вул. Підлісна, 63;
вул. Одеська, 89-А;
вул. О. Кузьменка, 10;
вул. Полтавська, 1;
вул. Незалежності, 1/1;
вул. Левадна, 59;
вул. Левадна, 74;
вул. Левадна, 99;
вул. Поштова, 32;
вул. Київська, 1;
пров. Слобожанський, 125;
вул. Слобожанська, 43-а;
вул. Соснова, 1;
вул. Соснова, 6;
вул. Остапа Вишні, 53;
вул. Лиманська, 1-А;
вул. Кринична, 5;
вул. Кринична, 31-А;
вул. Казкова, 3;
вул. Казкова, 103;
вул. Казкова, 104;
вул. Головна, 24-А;
вул. Світанкова, 64;
вул. Вишнева, 10;
вул. Вишнева, 77;
вул. Вишнева, 79;
вул. Вишнева, 86-а;
вул. Вишнева, 88-а;
вул. Весняна, 15;
вул. Партизанська, 13;
вул. СТ «Зелений яблуневий сад», 535;
вул. Малинова, 2-а;
пров. Пасічний, 3;
вул. Мистецька, 8;
вул. Калинова, 17;
вул. Калинова, 22;
вул. Перемоги, 79;
вул. Переїздна, 7;
вул. Залізнична, 15;
вул. Залізнична, 16;
вул. М. Скорика, 30;
вул. М. Приймаченко, 20;
вул. М. Приймаченко, 31;
пров. Героїв десантників, 10-а;
вул. Б. Хмельницького, 30;
вул. Бахмутська, 19;
вул. Бахмутська, 34.
Селище Нове:
вул. Нова, 3.
Селище Новоселівка:
вул. Українська, 2-а;
вул. Українська, 19;
вул. Т. Шевченка, 31.
Село Озерне:
вул. Зарічна, 4;
вул. Лугова, 28;
вул. Лісна, 144.
Селище Ставки:
пров. Придорожній, 13;
пров. Осінній, 5.
Село Старий Караван:
вул. Нахімова, 29.
Село Торське:
вул. Північна, 153;
вул. Центральна, 124.
Село Терни:
вул. Садова, 8;
вул. Островерхова, 11.
Село Шандриголове:
вул. Кринична, 35;
вул. Гутченка, 45;
пров. Гутченка, 37.
Село Щурове:
вул. Соборна, 1-б;
вул. Соборна, 19-а.
Селище Ямпіль:
вул. Центральна, 7-А;
вул. Підлісна, 58-А;
вул. Партизанська, 22;
вул. Партизанська, 140;
вул. Партизанська, 145;
вул. Молодіжна, 36;
вул. Сонячна, 7;
пров. Центральний, 8-А;
вул. Зарічна, 4-Б.
Селище Ярова:
вул. Гутянська, 63.
Село Яцьківка:
вул. Миру, 3;
вул. Миру, 12;
вул. Свободи, 46;
вул. Свободи, 74.
Багатоквартирні будинки
Місто Лиман:
вул. К. Гасієва, 12;
вул. К. Гасієва, 14;
вул. К. Гасієва, 18;
вул. К. Гасієва, 29;
вул. К. Гасієва, 35;
пров. Бригадний, 1;
вул. Деповська, 3;
вул. Деповська, 4;
вул. Деповська, 8;
вул. Деповська, 10;
просп. В. Бражника, 3.
Село Соснове:
вул. Привокзальна, 11.
Село Коровій Яр:
вул. Спортивна, 26;
вул. Спортивна, 28.
Село Терни:
вул. Бордюгова, 1.
Село Торське:
вул. Молодіжна, 3.
Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.
У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.