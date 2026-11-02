 Ще за 132 адресами Лиманської громади визнали знищеними будинки: список від 2 листопада
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Будинки ще за 132 адресами в Лиманській громаді визнали знищеними: де саме (перелік)

В'ячеслав Попович
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Профільна комісія Лиманської громади визнала знищеними внаслідок бойових дій будинки ще за 132 адресами. Переважна більшість із них розташована у самому Лимані, інші — у низці сіл та селищ громади. Публікуємо далі повний список цих вулиць.

Оновлений перелік адрес опублікували у Лиманській МВА.

Переважна більшість домівок з оновленого переліку розташовані в приватному секторі громади — загалом 116. Втім, інші 16 будинків у списку є багатоповерховими.

Село Діброва:

  • вул. Ранкова, 16;
  • вул. Північна, 2;
  • вул. Північна, 9;
  • вул. Північна, 12;
  • вул. Зелений Гай, 11;
  • вул. Дачна, 9;
  • вул. Сонячна, 33-Б;
  • вул. Озерна, 10.

Селище Дробишеве:

  • вул. Березнева, 12;
  • вул. Соборна, 47.

Село Іванівка:

  • вул. Українська, 29.

Село Закітне:

  • вул. Біла, 61;
  • вул. Біла, 90;
  • вул. Нова, 2;
  • вул. Річна, 40.

Селище Зарічне:

  • вул. Травнева, 29;
  • вул. Київська, 41;
  • вул. Виноградна, 7;
  • вул. Перемоги, 26;
  • вул. Левадна, 5;
  • вул. Василькова, 64;
  • вул. Вишнева, 17;
  • вул. Центральна, 29;
  • вул. Поштова, 97;
  • вул. Лугова, 30;
  • вул. Довга, 59.

Село Каленики:

  • вул. Підстепна, 11.

Село Крива Лука:

  • вул. Перемоги, 17;
  • вул. Одеська, 15;
  • вул. Центральна, 2.

Село Колодязі:

  • вул. Приозерна, 19.

Село Коровій Яр:

  • вул. Миру, 9.

Місто Лиман:

  • пров. Садовий, 27;
  • вул. Підстепна, 7;
  • вул. Підлісна, 12;
  • вул. Підлісна, 12-А;
  • вул. Підлісна, 63;
  • вул. Одеська, 89-А;
  • вул. О. Кузьменка, 10;
  • вул. Полтавська, 1;
  • вул. Незалежності, 1/1;
  • вул. Левадна, 59;
  • вул. Левадна, 74;
  • вул. Левадна, 99;
  • вул. Поштова, 32;
  • вул. Київська, 1;
  • пров. Слобожанський, 125;
  • вул. Слобожанська, 43-а;
  • вул. Соснова, 1;
  • вул. Соснова, 6;
  • вул. Остапа Вишні, 53;
  • вул. Лиманська, 1-А;
  • вул. Кринична, 5;
  • вул. Кринична, 31-А;
  • вул. Казкова, 3;
  • вул. Казкова, 103;
  • вул. Казкова, 104;
  • вул. Головна, 24-А;
  • вул. Світанкова, 64;
  • вул. Вишнева, 10;
  • вул. Вишнева, 77;
  • вул. Вишнева, 79;
  • вул. Вишнева, 86-а;
  • вул. Вишнева, 88-а;
  • вул. Весняна, 15;
  • вул. Партизанська, 13;
  • вул. СТ «Зелений яблуневий сад», 535;
  • вул. Малинова, 2-а;
  • пров. Пасічний, 3;
  • вул. Мистецька, 8;
  • вул. Калинова, 17;
  • вул. Калинова, 22;
  • вул. Перемоги, 79;
  • вул. Переїздна, 7;
  • вул. Залізнична, 15;
  • вул. Залізнична, 16;
  • вул. М. Скорика, 30;
  • вул. М. Приймаченко, 20;
  • вул. М. Приймаченко, 31;
  • пров. Героїв десантників, 10-а;
  • вул. Б. Хмельницького, 30;
  • вул. Бахмутська, 19;
  • вул. Бахмутська, 34.

Селище Нове:

  • вул. Нова, 3.

Селище Новоселівка:

  • вул. Українська, 2-а;
  • вул. Українська, 19;
  • вул. Т. Шевченка, 31.

Село Озерне:

  • вул. Зарічна, 4;
  • вул. Лугова, 28;
  • вул. Лісна, 144.

Селище Ставки:

  • пров. Придорожній, 13;
  • пров. Осінній, 5.

Село Старий Караван:

  • вул. Нахімова, 29.

Село Торське:

  • вул. Північна, 153;
  • вул. Центральна, 124.

Село Терни:

  • вул. Садова, 8;
  • вул. Островерхова, 11.

Село Шандриголове:

  • вул. Кринична, 35;
  • вул. Гутченка, 45;
  • пров. Гутченка, 37.

Село Щурове:

  • вул. Соборна, 1-б;
  • вул. Соборна, 19-а.

Селище Ямпіль:

  • вул. Центральна, 7-А;
  • вул. Підлісна, 58-А;
  • вул. Партизанська, 22;
  • вул. Партизанська, 140;
  • вул. Партизанська, 145;
  • вул. Молодіжна, 36;
  • вул. Сонячна, 7;
  • пров. Центральний, 8-А;
  • вул. Зарічна, 4-Б.

Селище Ярова:

  • вул. Гутянська, 63.

Село Яцьківка:

  • вул. Миру, 3;
  • вул. Миру, 12;
  • вул. Свободи, 46;
  • вул. Свободи, 74.

Багатоквартирні будинки

Місто Лиман:

  • вул. К. Гасієва, 12;
  • вул. К. Гасієва, 14;
  • вул. К. Гасієва, 18;
  • вул. К. Гасієва, 29;
  • вул. К. Гасієва, 35;
  • пров. Бригадний, 1;
  • вул. Деповська, 3;
  • вул. Деповська, 4;
  • вул. Деповська, 8;
  • вул. Деповська, 10;
  • просп. В. Бражника, 3.

Село Соснове:

  • вул. Привокзальна, 11.

Село Коровій Яр:

  • вул. Спортивна, 26;
  • вул. Спортивна, 28.

Село Терни:

  • вул. Бордюгова, 1.

Село Торське:

  • вул. Молодіжна, 3.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Лиманській громаді розглянули ще більш як пʼять сотень заяв на компенсації за знищене житло. Більш як половині з них погодили відшкодування, однак щодо решти — відмови або ж призупинка розгляду. В останньому випадку їх обіцяють опрацювати за чергою.

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