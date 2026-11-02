Ще за 132 адресами Лиманської громади визнали знищеними будинки: список від 2 листопада

Пошкоджений будинок унаслідок обстрілу в Лиманській громаді, 2023 рік. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Профільна комісія Лиманської громади визнала знищеними внаслідок бойових дій будинки ще за 132 адресами. Переважна більшість із них розташована у самому Лимані, інші — у низці сіл та селищ громади. Публікуємо далі повний список цих вулиць.

Оновлений перелік адрес опублікували у Лиманській МВА.

Переважна більшість домівок з оновленого переліку розташовані в приватному секторі громади — загалом 116. Втім, інші 16 будинків у списку є багатоповерховими.

Село Діброва:

вул. Ранкова, 16;

вул. Північна, 2;

вул. Північна, 9;

вул. Північна, 12;

вул. Зелений Гай, 11;

вул. Дачна, 9;

вул. Сонячна, 33-Б;

вул. Озерна, 10.

Селище Дробишеве:

вул. Березнева, 12;

вул. Соборна, 47.

Село Іванівка:

вул. Українська, 29.

Село Закітне:

вул. Біла, 61;

вул. Біла, 90;

вул. Нова, 2;

вул. Річна, 40.

Селище Зарічне:

вул. Травнева, 29;

вул. Київська, 41;

вул. Виноградна, 7;

вул. Перемоги, 26;

вул. Левадна, 5;

вул. Василькова, 64;

вул. Вишнева, 17;

вул. Центральна, 29;

вул. Поштова, 97;

вул. Лугова, 30;

вул. Довга, 59.

Село Каленики:

вул. Підстепна, 11.

Село Крива Лука:

вул. Перемоги, 17;

вул. Одеська, 15;

вул. Центральна, 2.

Село Колодязі:

вул. Приозерна, 19.

Село Коровій Яр:

вул. Миру, 9.

Місто Лиман:

пров. Садовий, 27;

вул. Підстепна, 7;

вул. Підлісна, 12;

вул. Підлісна, 12-А;

вул. Підлісна, 63;

вул. Одеська, 89-А;

вул. О. Кузьменка, 10;

вул. Полтавська, 1;

вул. Незалежності, 1/1;

вул. Левадна, 59;

вул. Левадна, 74;

вул. Левадна, 99;

вул. Поштова, 32;

вул. Київська, 1;

пров. Слобожанський, 125;

вул. Слобожанська, 43-а;

вул. Соснова, 1;

вул. Соснова, 6;

вул. Остапа Вишні, 53;

вул. Лиманська, 1-А;

вул. Кринична, 5;

вул. Кринична, 31-А;

вул. Казкова, 3;

вул. Казкова, 103;

вул. Казкова, 104;

вул. Головна, 24-А;

вул. Світанкова, 64;

вул. Вишнева, 10;

вул. Вишнева, 77;

вул. Вишнева, 79;

вул. Вишнева, 86-а;

вул. Вишнева, 88-а;

вул. Весняна, 15;

вул. Партизанська, 13;

вул. СТ «Зелений яблуневий сад», 535;

вул. Малинова, 2-а;

пров. Пасічний, 3;

вул. Мистецька, 8;

вул. Калинова, 17;

вул. Калинова, 22;

вул. Перемоги, 79;

вул. Переїздна, 7;

вул. Залізнична, 15;

вул. Залізнична, 16;

вул. М. Скорика, 30;

вул. М. Приймаченко, 20;

вул. М. Приймаченко, 31;

пров. Героїв десантників, 10-а;

вул. Б. Хмельницького, 30;

вул. Бахмутська, 19;

вул. Бахмутська, 34.

Селище Нове:

вул. Нова, 3.

Селище Новоселівка:

вул. Українська, 2-а;

вул. Українська, 19;

вул. Т. Шевченка, 31.

Село Озерне:

вул. Зарічна, 4;

вул. Лугова, 28;

вул. Лісна, 144.

Селище Ставки:

пров. Придорожній, 13;

пров. Осінній, 5.

Село Старий Караван:

вул. Нахімова, 29.

Село Торське:

вул. Північна, 153;

вул. Центральна, 124.

Село Терни:

вул. Садова, 8;

вул. Островерхова, 11.

Село Шандриголове:

вул. Кринична, 35;

вул. Гутченка, 45;

пров. Гутченка, 37.

Село Щурове:

вул. Соборна, 1-б;

вул. Соборна, 19-а.

Селище Ямпіль:

вул. Центральна, 7-А;

вул. Підлісна, 58-А;

вул. Партизанська, 22;

вул. Партизанська, 140;

вул. Партизанська, 145;

вул. Молодіжна, 36;

вул. Сонячна, 7;

пров. Центральний, 8-А;

вул. Зарічна, 4-Б.

Селище Ярова:

вул. Гутянська, 63.

Село Яцьківка:

вул. Миру, 3;

вул. Миру, 12;

вул. Свободи, 46;

вул. Свободи, 74.

Багатоквартирні будинки

Місто Лиман:

вул. К. Гасієва, 12;

вул. К. Гасієва, 14;

вул. К. Гасієва, 18;

вул. К. Гасієва, 29;

вул. К. Гасієва, 35;

пров. Бригадний, 1;

вул. Деповська, 3;

вул. Деповська, 4;

вул. Деповська, 8;

вул. Деповська, 10;

просп. В. Бражника, 3.

Село Соснове:

вул. Привокзальна, 11.

Село Коровій Яр:

вул. Спортивна, 26;

вул. Спортивна, 28.

Село Терни:

вул. Бордюгова, 1.

Село Торське:

вул. Молодіжна, 3.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Лиманській громаді розглянули ще більш як пʼять сотень заяв на компенсації за знищене житло. Більш як половині з них погодили відшкодування, однак щодо решти — відмови або ж призупинка розгляду. В останньому випадку їх обіцяють опрацювати за чергою.