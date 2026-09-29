У Лиманській громаді 29 вересня оновили перелік знищених будинків: які адреси

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Перелік адрес будинків, які у Лиманській громаді визнали знищеними, вкотре розширився: тепер до нього входить ще 48 адрес, зокрема 2 багатоквартирні будинки в Лимані. Загалом завдяки оновленню компенсації зможуть отримати більше власників нерухомості в Лимані, Діброві, Дробишевому, Закітному, Зарічному, Кривій Луці, Новоселівці, Олександрівці, Рідкодубі, Тернах, Торському, Шандриголовому, Ямполі, Ямполівці та Яровій. Повний перелік нових адрес у списку наводимо у матеріалі.
Про оновлення переліку повідомили у пресслужбі Лиманської міської військової адміністрації.
Факт руйнування зазначеного житла місцева спеціалізована комісія змогла підтвердити від 21 по 25 вересня. До списку зруйнованої нерухомості додали такі адреси:
У Лимані:
У Діброві:
У Дробишевому:
У Закітному:
У Зарічному:
У Кривій Луці:
У Новоселівці:
В Олександрівці:
У Рідкодубі:
У Тернах:
У Торському:
У Шандриголовому:
У Ямполі:
У Ямполівці:
У Яровій:
Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.
У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.
Нагадаємо, Третій армійський корпус ЗСУ повідомив про результати третього етапу наступальної операції “Вівальді” на Лиманщині: українським силам вдалося звільнити Нове, Рідкодуб та Катеринівку, а також відновити контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Площа деокупованої території від початку операції вже досягла 176 км².