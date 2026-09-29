У Лиманській громаді 29 вересня оновили перелік знищених будинків: які адреси

Який вигляд мають Свято-Лаврентіївський храм та прилеглі будинки у Лимані влітку 2026 року. Скриншот із відео 63 ОМБр

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Перелік адрес будинків, які у Лиманській громаді визнали знищеними, вкотре розширився: тепер до нього входить ще 48 адрес, зокрема 2 багатоквартирні будинки в Лимані. Загалом завдяки оновленню компенсації зможуть отримати більше власників нерухомості в Лимані, Діброві, Дробишевому, Закітному, Зарічному, Кривій Луці, Новоселівці, Олександрівці, Рідкодубі, Тернах, Торському, Шандриголовому, Ямполі, Ямполівці та Яровій. Повний перелік нових адрес у списку наводимо у матеріалі.

Про оновлення переліку повідомили у пресслужбі Лиманської міської військової адміністрації.

Факт руйнування зазначеного житла місцева спеціалізована комісія змогла підтвердити від 21 по 25 вересня. До списку зруйнованої нерухомості додали такі адреси:

У Лимані:

вул. Казкова, 102;

вул. Лісників, 15;

вул. Одеська, 37;

вул. Українська, 8;

вул. Хвойна, 52;

вул. Хмельницького, 36;

вул. Гасієва К., 2 (багатоповерхівка);

вул. Лейко Івана, 4 (багатоповерхівка).

У Діброві:

вул. Зелений Гай, 1.

У Дробишевому:

вул. Бастицького М. П. ім., 103;

вул. Бастицького М. П. ім., 107;

вул. Бастицького М. П. ім., 113а;

вул. Горіхова, 52;

вул. Державна, 27.

У Закітному:

вул. Біла, 18;

вул. Леонтовича Миколи ім., 5;

вул. Центральна, 3;

пров. Зелений, 1.

У Зарічному:

вул. Бульварна, 46А;

вул. Василькова, 6;

вул. Вишнева, 30;

вул. Довга, 36;

вул. Клеверна, 32;

вул. Новосадова, 64;

вул. Підлісна, 17;

вул. Травнева, 58;

вул. Шкільна, 31.

У Кривій Луці:

вул. Нова, 19а;

вул. Сонячна, 3.

У Новоселівці:

вул. Вишнева, 31.

В Олександрівці:

вул. Підлісна, 22-А;

вул. Шевченка Тараса ім., 57;

вул. Шкільна, 53.

У Рідкодубі:

вул. Володимирівська, 23;

вул. Лесі Українки ім., 16.

У Тернах:

вул. Центральна, 66.

У Торському:

вул. Північна, 46;

вул. Північна, 98;

вул. Північна, 143;

вул. Північна, 145;

вул. Центральна, 175.

У Шандриголовому:

вул. Шевченка, 10.

У Ямполі:

вул. Вокзальна, 9-А;

вул. Врожайна, 55а;

вул. Врожайна, 56;

вул. Врожайна, 88.

У Ямполівці:

вул. Дружби, 12.

У Яровій:

вул. Гутянська, 131.

Власники житла за вказаними адресами можуть отримати компенсацію за програмою “єВідновлення”. Спочатку варто перевірити наявність даних у застосунку “Дія” або звернутися до ЦНАПу, а після підготуйте документи для подачі заявки на відшкодування — посібник можна знайти в нашому окремому матеріалі.

У разі потреби також можна звернутися за консультацією до комісії за цими номерами: +38 (075) 627-12-34 або +38 (050) 952-44-90.

Нагадаємо, Третій армійський корпус ЗСУ повідомив про результати третього етапу наступальної операції “Вівальді” на Лиманщині: українським силам вдалося звільнити Нове, Рідкодуб та Катеринівку, а також відновити контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою. Площа деокупованої території від початку операції вже досягла 176 км².