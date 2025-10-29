Зруйнована покрівля пожежно-рятувальної частини в Родинському після удару безпілотника, 7 червня 2025 року. Ілюстративне фото: ДСНС Донеччини

Управління ЖКГ Краматорської міської ради оголосило про новий тендер на ремонт пошкодженого обстрілами будинку. Тепер відновити планують покрівлю на п’ятиповерхівки на вулиці Богдана Хмельницького, 7. Заплатити за роботи готові до 2 193 079,76 гривні із місцевого бюджету, а роботи можуть тривати до кінця березня 2026 року.

Відповідну закупівлю журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Згідно з опублікованим місцевою владою Краматорської громади дефектним актом, за цією адресою потрібно пошкоджений шифер на площі 1068 метрів квадратних. Загалом відновлення покрівлі потребуватиме демонтажу крокв, прогонів, кобилок, лат, водостічних труб та інших елементів.

Підряднику доведеться тимчасово демонтувати залізобетонну балку для ремонту даху, улаштувати нові слухові вікна, зайнятися вогнезахистом конструкцій, огородити покрівлю перилами, встановити систему водостоку та провести інші роботи

Ремонт повинні почати від моменту підписання договору у листопаді (аукціон запланований на 7 листопада), відновлення покрівлі триватиме до 31 березня. З огляду на це, закупівлю фінансуватимуть одразу двома бюджетами Краматорської громади — за 2025 та 2026 рік, як йдеться у проєкті договору.

Втім, ще невідомо, як саме між бюджетами розподілять витрати, адже вартість ремонту до обрання підрядника залишається невизначеною.

Нагадаємо, управління освіти Краматорської міськради оголосило тендери на відновлення покрівель двох пошкоджених освітніх закладів. Виконавці мають завершити роботи до 25 грудня 2025 року.