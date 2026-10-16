Через “Дію” тепер можна звільнитися з роботи | Вільне Радіо

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В електронному сервісі “Дія” запрацював розділ “Обрій.Робота”. Зараз через нього можна дистанційно звільнитися з підприємств, що залишилися в окупації. Решту послуг тестують.
Про це йдеться на сайті сервісу.
Обрій — це державна інформаційно-аналітична система, що обʼєднує всі сервіси ринку праці в одному цифровому просторі. Раніше людина зверталася до різних установ за окремими послугами.
Як звільнитися з роботи на тимчасово окупованих територіях без візиту до центрів зайнятості чи контактів із роботодавцем:
Це суттєво спрощує офіційне працевлаштування на новому місці, отримання статусу шукача роботи чи оформлення допомоги по безробіттю.
Надалі в “Обрій.Робота” з’являтимуться нові цифрові сервіси для людей, які шукають роботу, навчаються або планують професійний розвиток. Наступним планується запуск грантів на професійний розвиток — фінансової підтримки для навчання та перекваліфікації.
Нагадаємо, переселенці з Бахмутської громади можуть отримати компенсацію за купівлю обігрівачів.