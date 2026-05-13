Дружківка, лютий 2026 року. Фото: Вільне Радіо

У Дружківці під час опалювального сезону 2025–2026 років через замерзання теплоносія вийшли з ладу внутрішні системи опалення у 134 багатоквартирних будинках. Причиною стали аварійна зупинка газопостачання внаслідок бойових дій та влучання у газорозподільний пункт міста.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Дружківської міської військової адміністрації на інформаційний запит.

У міській адміністрації пояснили, що через обстріл розподільчого пункту у Дружківці стався витік газу та припинилася подача палива на міські котельні.

Це відбулося у період сильних морозів — температура тоді сягала близько -20 градусів.

Унаслідок цього в будинках почав замерзати теплоносій, через що пошкодилися внутрішні системи опалення.

Скільки будинків вже відновили

За даними Дружківської МВА, зі 134 будинків, в яких після зими були пошкодження, відновленню підлягали тільки 82. У 52 із них системи опалення вже відремонтували, в інших 30 тільки планують. Ці будинки залишаються заселеними, їх поточний технічний стан визначають як задовільний. У міській адміністрації зазначили, що наразі не мають розрахунків вартості ремонтів.

Ще у 52 багатоповерхівках відновлення систем опалення неможливе.

Як ремонтують пошкоджені системи

Після аварійної зупинки котелень у будинках проводили аварійно-відновлювальні роботи. Зокрема:

розповітрювали систему опалення;

розморожували вузли вводу мереж;

демонтовували опалювальні прилади;

закільцьовували труби.

За ремонт і відновлення систем опалення відповідають організації, які обслуговують багатоквартирні будинки.

У Дружківській МВА також уточнили, що у попередній опалювальний сезон 2024–2025 років подібних випадків у громаді не фіксували.

Нагадаємо, що з обласного теплопостачальника мають стягнути понад 418 млн грн боргу за газ. Упродовж шести місяців 2024–2025 років Донецьктеплокомуненерго отримувало газ за договором, але не сплачувало за нього через ряд факторів. Якщо кошти стягнути, під загрозою може опинитися підготовчий міжопалювальний період в Дружківці, Словʼянську й Краматорську.