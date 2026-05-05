Опалення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Впродовж шести місяців 2024–2025 років Донецьктеплокомуненерго отримував газ за договором, але не сплачував за нього через ряд факторів. Коли ж на початку цього року постачальник вирішив забрати кошти через суд, в обласному КП стверджували: під загрозою може опинитися опалювальний сезон. Після його завершення борг усе ж вирішили стягнути. Детальніше про справу — у матеріалі.

Про це рішення журналісти Вільного Радіо дізналися з документів Господарського суду Донецької області.

У вересні 2024 року Донецьктеплокомуненерго уклав договір із “Нафтогаз Трейдинг” про постачання природного газу. Протягом наступних півроку компанія надавала блакитне паливо, завдяки якому обласне КП забезпечувало опаленням споживачів Донеччини. Загалом газу поставили на понад 418 млн грн — до прикладу, в січні 2026 року бюджет усієї Бахмутської громади затвердили розміром у 441,5 млн грн. Але коли справа дійшла до оплати, коштів у Донецьктеплокомуненерго не виявилося.

У результаті в січні 2026 року постачальник звернувся до суду й надав докази у вигляді актів прийому-передачі газу, підписаних обома сторонами. У Донецьктеплокомуненерго ж проти наявності боргу і розміру суми не заперечували, але все ж просили його не стягувати.

У КП наголошували, що виконують соціально значущу місію, забезпечуючи тепло на територіях активних і можливих бойових дій. Опалення туди подають за зниженими тарифами і борг із населення стягнути не можуть (станом на початок року він перевищив 2,5 млрд грн). Натомість самі купують газ за актуальними цінами, а держава попри гарантії цю різницю майже не покриває, хоча цього б цілком вистачило для сплати боргу. Тим часом Донецьктеплокомуненерго втрачає свої обʼєкти через тимчасову окупацію частини регіону й усе більше стає збитковим.

Загалом там наголошували: активи для покриття боргу є, але доступ до них наразі закритий. Якщо кошти стягнути, під загрозою може опинитися опалювальний сезон 2025–2026 року в Дружківці, Словʼянську й Краматорську, а також підготовчий міжопалювальний період. Утім, у суді нагадали, що відсутність грошей у підприємства не є приводом не сплачувати борги. Тож уже у квітні з обласного КП все ж вирішили стягнути всю суму боргу й додатково понад 840,8 тис. грн судового збору.

Нагадаємо, раніше президент заявив про те, що Донецька область відстає від графіку підготовки до наступного опалювального сезону. До 1 вересня 2026 року в області, як і в інших регіонах, мають виконати “план стійкості” — комплекс заходів для підготовки енергосистеми та ЖКГ до наступного опалювального сезону. Вартість такого для Донеччини оцінили в майже 2 млрд грн. Співфінансувати його буде держава. Зокрема, нещодавно в уряді вирішили на 90% покривати захист енергетики та критичної інфраструктури для прифронтових регіонів і Донеччини серед іншого.