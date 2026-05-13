Поліція за добу 12 травня зафіксувала 1324 удари по лінії фронту й житловому сектору підконтрольної частини Донеччини. За даними правоохоронців, минулої доби не обійшлося без жертв серед цивільних, зокрема в Малотаранівці загинула одна людина, поранена ще одна. Розповідаємо про наслідки атак по регіону.
У містах Добропілля, Краматорськ та Миколаївка, селищах Малотаранівка та Олексієво-Дружківка й у селах Іверське, Оріхуватка і Шаврове поліція фіксувала удари за добу 12 травня.
По Малотаранівці Краматорської громади росіяни вдарили 250-кілограмовою авіабомбою — загинула одна цивільна людина, поранена ще одна. У селищі також пошкоджені шість приватних будинків.
Після атаки по Миколаївці поранень зазнала одна людина, постраждали п’ять багатоквартирних будинків.
Ще одна людина поранена в Іверському, там також зазнав пошкоджень автомобіль.
Через влучання безпілотника в Олексієво-Дружківці поранень зазнала одна людина.
У низці населених пунктів були влучання з руйнуваннями, які не призвели до поранення цивільних. Так, у селі Оріхуватка пошкоджені 13 приватних будинків, у Краматорську — офісне приміщення, у Шавровому — автомобіль.
Загалом за добу, за даними поліції, руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів, з них 24 — це житлові будинки.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Святогірську та Різниківці.
Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна вже виконала всю підготовчу роботу для обміну полоненими у форматі “1000 на 1000” та передала Росії необхідні списки. Водночас країна-агресорка, стверджує посадовець, гальмує процес обміну.