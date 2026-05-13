Наслідки російських атак у Донецькій області, 12 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Поліція за добу 12 травня зафіксувала 1324 удари по лінії фронту й житловому сектору підконтрольної частини Донеччини. За даними правоохоронців, минулої доби не обійшлося без жертв серед цивільних, зокрема в Малотаранівці загинула одна людина, поранена ще одна. Розповідаємо про наслідки атак по регіону.

Щонайменше вісім міст, селищ та сіл були під вогнем 12 травня

У містах Добропілля, Краматорськ та Миколаївка, селищах Малотаранівка та Олексієво-Дружківка й у селах Іверське, Оріхуватка і Шаврове поліція фіксувала удари за добу 12 травня.

По Малотаранівці Краматорської громади росіяни вдарили 250-кілограмовою авіабомбою — загинула одна цивільна людина, поранена ще одна. У селищі також пошкоджені шість приватних будинків.

Після атаки по Миколаївці поранень зазнала одна людина, постраждали п’ять багатоквартирних будинків.

Ще одна людина поранена в Іверському, там також зазнав пошкоджень автомобіль.

Через влучання безпілотника в Олексієво-Дружківці поранень зазнала одна людина.

У низці населених пунктів були влучання з руйнуваннями, які не призвели до поранення цивільних. Так, у селі Оріхуватка пошкоджені 13 приватних будинків, у Краматорську — офісне приміщення, у Шавровому — автомобіль.

Загалом за добу, за даними поліції, руйнувань зазнали 28 цивільних об’єктів, з них 24 — це житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що також влучання фіксували у Святогірську та Різниківці.

У центрі уваги російських військових — райони Покровська й Костянтинівки

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові п’ять разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ поблизу Ставків та у напрямку Озерного й Діброви;

на Слов’янському напрямку армійці країни-агресорки провели один штурм у напрямку Рай-Олександрівки;

у Краматорському напрямку окупанти атакували у напрямку Никифорівки;

на Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 31 атаку поблизу Іванопілля, Іллінівки, Плещіївки, Софіївки, Нового Шахового, Вільного, а також у напрямку Костянтинівки, Новопавлівки та Кучерового Яру;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 32 штурмові дії російських сил у напрямку Родинського, Шевченка, Покровська, Гришиного, Василівки, Удачного, Муравки, Молодецького, Новомиколаївки, Білицького, Новоолександрівки, Котлиного та Новопідгороднього;

на Олександрівському напрямку російські військові провели одну атаку у напрямку Злагоди.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна вже виконала всю підготовчу роботу для обміну полоненими у форматі “1000 на 1000” та передала Росії необхідні списки. Водночас країна-агресорка, стверджує посадовець, гальмує процес обміну.