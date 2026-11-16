Де лінія фронту на Донеччині 16 листопада 2026 року: зведення від поліції, ЗСУ та ОВА

Наслідки атак по Донецькій області за 15 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Поліція Донецької області повідомила, що за добу 15 листопада загалом їй вдалося зафіксувати 1 295 ударів по лінії фронту та житлових кварталах підконтрольної частини регіону. Внаслідок обстрілів загинули четверо цивільних мешканців у Дружківці та Львівці, а ще четверо — зазнали поранень. Розповідаємо про наслідки влучань та ситуацію на лінії фронту за добу.

По Донеччині били КАБами та дронами

Згідно зі зведенням від поліції, за добу наслідки російських обстрілів фіксувати у містах Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селищі Малотаранівка, селах Львівка й Михайлівка.

У Дружківці після влучання 250-кілограмової авіабомби загинули троє людей, також зруйнований приватний будинок.

На Львівку росіяни скинули три авіабомби — загинула людина, поранені ще двоє мешканців. Пошкоджені сім приватних будинків.

По Слов’янську били шість разів, переважно дронами. Поранена одна людина, пошкоджені два багатоквартирні та два приватні будинки, господарська споруда, авто.

Одна людина зазнала поранень у Малотаранівці, там також зазнав руйнувань приватний будинок.

У Краматорську російські війська поцілили по підприємству, а також пожежно-рятувальних частинах — пошкоджені будівля й автомобілі.

У Михайлівці постраждали сім приватних будинків, автобусна зупинка, будинок дозвілля, цивільна інфраструктура.

Загалом за добу, як уточнили в поліції, зазнали руйнувань 28 цивільних об’єктів. З них 20 — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем також опинилося Білозерське: там зруйновані ще чотири оселі, а також пошкоджені п’ять.

Найбільше атак за добу відбулося на Костянтинівському напрямку

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, українські військові відбили три атаки російських сил поблизу Надії та в бік Ставків і Лимана;

на Слов’янському напрямку окупанти провели чотири атаки поблизу Ямполя та Кривої Луки;

на Краматорському напрямку російські військові штурмових дій не проводили;

на Костянтинівському напрямку фіксували 18 атак. Загарбники наступали поблизу Новодмитрівки, Костянтинівки, Довгої Балки та Вільного, а також у бік Молочарки, Кіндратівки та Миколайпілля;

на Покровському напрямку російські військові провели сім атак, намагаючись просунутися поблизу Білицького, Добропілля та Мирного, а також у напрямку Сергіївки та Новопавлівки.

Нагадаємо, на Донеччині розглядають можливість підключення котелень до резервних генераторів, якщо через обстріли не вдасться відновити стабільне електропостачання, а температура повітря знизиться. Водночас опалювальний сезон у Краматорську та Слов’янську залишається складним через пошкодження інфраструктури.