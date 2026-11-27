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Протягом 26 листопада 2026 року росіяни били по території Донецької області понад 1 300 разів. Під вогнем опинилися населені пункти щонайменше двох громад, в одній із них були жертви серед цивільних. Детальніше про ситуацію на Донеччині читайте у зведенні.
За даними поліції Донеччини, минулої доби війська країни-агресорки били по Словʼянську й селищу Олександрівка. Загалом руйнувань зазнали 30 цивільних обʼєктів, серед яких 29 — житлові будинки.
Словʼянськ росіяни атакували двома бомбами “КАБ-250”. Внаслідок ударів загинула одна людина. Як повідомляли у Словʼянській міській військовій адміністрації 26 листопада, йдеться про 37-річного чоловіка. Також, стверджують правоохоронці, у місті дістали поранень троє цивільних, постраждали 13 багатоквартирних і 16 приватних будинків.
На Олександрівку ж окупанти скерували FPV-дрон. Він влучив у приватному секторі — в результаті згоріла господарська споруда.
Водночас голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомляє, що війська країни-агресорки також атакували Андріївську громаду. По ній завдали ударів пʼятьма 250-кілограмовими КАБами: зруйнували дів обʼєкти інфраструктури й пошкодили ще чотири. Громада могла опинитися під вогнем уже проти ночі.
За інформацією Генштабу ЗСУ, впродовж 26 листопада російські війська атакували позиції Сил оборони на Донеччині щонайменше 42 рази. Найбільш активними окупанти були на Покровському й Костянтинівському напрямках, водночас на Олександрівському штурмових дій не фіксували. Загалом ситуація на фронтах області наступна:
Раніше ми писали, що українські військові зафіксували на Покровському напрямку нову версію російського безпілотника “Молнія” — на оптоволоконному кабелі. Окупанти використовують їх для доставки провізії на свої позиції.