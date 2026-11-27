Наслідки атак по Донецькій області за 26 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Протягом 26 листопада 2026 року росіяни били по території Донецької області понад 1 300 разів. Під вогнем опинилися населені пункти щонайменше двох громад, в одній із них були жертви серед цивільних. Детальніше про ситуацію на Донеччині читайте у зведенні.

Загиблий і поранені були у Словʼянську

За даними поліції Донеччини, минулої доби війська країни-агресорки били по Словʼянську й селищу Олександрівка. Загалом руйнувань зазнали 30 цивільних обʼєктів, серед яких 29 — житлові будинки.

Словʼянськ росіяни атакували двома бомбами “КАБ-250”. Внаслідок ударів загинула одна людина. Як повідомляли у Словʼянській міській військовій адміністрації 26 листопада, йдеться про 37-річного чоловіка. Також, стверджують правоохоронці, у місті дістали поранень троє цивільних, постраждали 13 багатоквартирних і 16 приватних будинків.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 26 листопада 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо

Наслідки атак по Донецькій області за 26 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Наслідки атак по Донецькій області за 26 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

На Олександрівку ж окупанти скерували FPV-дрон. Він влучив у приватному секторі — в результаті згоріла господарська споруда.

Наслідки атак по Донецькій області за 26 листопада 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Водночас голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомляє, що війська країни-агресорки також атакували Андріївську громаду. По ній завдали ударів пʼятьма 250-кілограмовими КАБами: зруйнували дів обʼєкти інфраструктури й пошкодили ще чотири. Громада могла опинитися під вогнем уже проти ночі.

Найбільше російських атак фіксували на Покровському й Костянтинівському напрямках

За інформацією Генштабу ЗСУ, впродовж 26 листопада російські війська атакували позиції Сил оборони на Донеччині щонайменше 42 рази. Найбільш активними окупанти були на Покровському й Костянтинівському напрямках, водночас на Олександрівському штурмових дій не фіксували. Загалом ситуація на фронтах області наступна:

на Лиманському напрямку росіяни намагалися вклинитися в українську оборону, але захисникам вдалося відбити ці спроби. Загалом окупанти провели шість невдалих атак у бік Торського, Лиману та Ставків;

на Словʼянському напрямку війська країни-агресорки атакували пʼять разів у районах Пискунівки, Ямполя та Миколаївки;

на Краматорському напрямку росіяни штурмували один раз — у бік Стінок;

14 атак окупантів у Генштабі зафіксували на Костянтинівському напрямку . Війська противника проводили наступальні дії в районі самої Костянтинівки, а також у бік Грузького, Кучерового Яру та Вільного;

на Покровському напрямку атак було більше — загалом 16. Росіяни намагалися просунутися в бік Ганнівки, Нового Донбасу, Добропілля, Чернігівки, Шевченка, Новофедорівки, Гулівого та Сергіївки;

на Олександрівському напрямку ж, за даними Генштабу, окупанти штурмів не проводили.

Раніше ми писали, що українські військові зафіксували на Покровському напрямку нову версію російського безпілотника “Молнія” — на оптоволоконному кабелі. Окупанти використовують їх для доставки провізії на свої позиції.