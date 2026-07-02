Через російську атаку на Київ постраждала евакуйована з Маріуполя обласна лікарня інтенсивного лікування

Обласна лікарня інтенсивного лікування з Маріуполя у Києві після російської атаки 2 липня. Фото: Донецька ОВА

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Під час масованої російської атаки на Київ 2 липня зазнала руйнувань евакуйована з Маріуполя обласна лікарня інтенсивного лікування. Окупанти пошкодили операційну та поліклініку медзакладу.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“Це медзаклад, який уже пережив блокаду Маріуполя, евакуацію, втрату дому і переїзд. Його лікарі пройшли через найстрашніші дні повномасштабної війни, але не зупинилися. Вони продовжили працювати, рятувати людей і відновлювати медичну допомогу для жителів Донеччини вже в Києві”, — написав посадовець.

Він уточнив, що в операційній медзакладу — незначні пошкодження. Обладнання ще перевірятимуть фахівці. Приміщення вже частково привели до ладу, далі складатимуть акт і визначатимуть обсяг робіт.

Водночас найбільших руйнувань зазнала поліклініка.

Що відомо про масовану атаку на Київ 2 липня

У ніч на 2 липня російські військові завдали масованого удару по Києву — в місті фіксують руйнування у семи районах. Серед мешканців столиці є загиблі та поранені, зокрема серед дітей.

У ДСНС стверджують, що влучання були у семи районах столиці. У Дарницькому районі фіксують часткові руйнування житлових багатоквартирних будинків: п’ятиповерхівки, дев’ятиповерхівки та верхніх поверхів 16-поверхівки. Також пошкоджені приватні будинки. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що саме в Дарницькому районі внаслідок російської атаки зафіксували найбільші руйнування

У Шевченківському районі була почалася пожежа спільної покрівлі 7-поверхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами — руйнування 5-поверхівки, займання в житловій 5-поверхівці на площі 300 кв. м, а також в 3-поверховій нежитловій будівлі.

У Голосіївському районі рятувальники фіксували пожежу на технічному поверсі 16-поверхового будинку. У Печерському — є руйнування житлового дев’ятиповерхового будинку, а також пожежа в межах першого та другого поверхів на площі 200 кв. м. Там надзвичайникам вдалося врятувати людину.

Після російської атаки пожежа почалася на території складського майданчика в Оболонському районі. Звідти люди принесли постраждалого до найближчого пожежного підрозділу, йому надають першу медичну допомогу.

У Святошинському районі постраждали два приватні житлові будинки. У Деснянському — зазнав руйнувань дев’ятиповерховий будинок.

Нагадаємо, протягом першої доби липня 2026 року поліція зафіксувала 1 243 атаки з боку росіян по підконтрольній частині Донецької області. Через влучання по населених пунктах регіону були жертви серед цивільних: одна людина загинула, ще десятеро — зазнали поранень.