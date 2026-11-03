Через російський удар по Краматорську 2 листопада загинув посадовець Дружківської ВА Олексій Ковальов

Виконувач обовʼязків начальника управління ЖКГ Дружківської міськради Олексій Ковальов. Фото: зі сторінки адміністрації

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Під час російської атаки на Краматорськ 2 листопада загинув виконувач обовʼязків начальника управління ЖКГ Дружківської міськради Олексій Ковальов. Чоловікові був 41 рік.

Про це повідомили в Дружківській міській військовій адміністрації.

Там розповіли, що Олексій Ковальов загинув внаслідок російської атаки на Краматорськ 2 листопада 2026-го. Напередодні у прокуратурі Донецької області розповідали журналістам Вільного Радіо, що окупанти за допомогою FPV-дрона з бойовою частиною завдали удару по цивільному автомобілю у місті. Через удар загинув 41-річний чоловік.

Посадовець народився 30 грудня 1984 року в Дружківці. За інформацією місцевої влади, Олексій понад 13 років працював в управлінні житлового та комунального господарства, а з травня 2025 року виконував обов’язки начальника.

“Свою роботу він пов’язав із турботою про рідну громаду та її мешканців. Координував роботу комунальних служб, дбав про функціонування критичної інфраструктури, організовував відновлення пошкоджених об’єктів після ворожих обстрілів. Навіть у найнебезпечніший час Олексій Юрійович залишався на Донеччині та продовжував працювати”, — написали колеги загиблого.

Вони уточнили, що за внесок у життя громади Олексія Ковальова відзначили Почесною грамотою Верховної Ради України, нагрудним знаком “Знак пошани” Донецької ОДА та медаллю “Захисник Дружківки”.

Прощання з посадовцем проведуть 5 листопада о 13:00 у Харківському крематорії, який розташований у селищі Жихар за адресою: вул. Надбірна, 3.

Нагадаємо, 22 вересня через російський удар по Краматорську загинув учитель місцевої школи Михайло Федотов. Чоловік понад 30 років працював у системі освіти.