Через російський удар по Краматорську 22 вересня загинув учитель Михайло Федотов

Загиблий вчитель з Краматорська Михайло Федотов. Фото: Управління освіти Краматорської міськради

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22 вересня через російський удар по Краматорську загинув учитель місцевої школи Михайло Федотов. Чоловік понад 30 років працював у системі освіти.

Про це повідомили в Управлінні освіти Краматорської міської ради.

Там розповіли, що Михайло Федотов працював учителем технологій Краматорської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3. Чоловік понад 30 років свого життя присвятив системі освіти.

“Його золоті руки, мудре слово та безмежне терпіння виростили не одну плеяду краматорців. Він навчав дітей не лише практичної майстерності, а й людяності, чесності та любові до праці. Для сотень учнів він був справжнім Наставником із великої літери, а для колег — надійним плечем і вірним другом, готовим завжди підтримати мудрою порадою чи теплим словом”, — пишуть в управлінні.

Що відомо про обстріл Краматорська 22 вересня

Російські війська били по Краматорську чотирма бомбами “ФАБ-250” з модулем УМПК — влучання фіксували у старій частині міста. Внаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік, поранення дістали ще двоє людей: містянин 53 років й 30-річна жінка. За даними правоохоронців, руйнувань зазнали 54 приватні будинки, об’єкти інфраструктури, автомобіль.

Окрім цього, через ще одну атаку на житлову забудову поранення дістав чоловік, а також зазнали пошкоджень 8 приватних будинків. Загорілася господарча споруда — рятувальники ліквідували займання.

Разом із тим наслідком одного з авіаударів по місту 22 вересня стало пошкодження храму в ім’я святого Іоанна Предтечі. В Українській православній церкві (МП) заявили про “серйозне” руйнування стін, покрівлі та куполу святині.

Нагадаємо, кількість вчителів у школах Краматорської громади скоротилася майже вдвічі за час відкритого вторгнення: у 2021-2022 навчальному році їх працювало 1150, однак вже у 2026-му їх залишилося 668. Зменшення штату педагогів пояснюють, зокрема вимушеним переїздом та іншими “міграційними процесами”.