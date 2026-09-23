 Через російський удар по Краматорську 22 вересня загинув учитель Михайло Федотов
Підтримати
RU
Крамничка Підтримати

Через російський удар по Краматорську 22 вересня загинув учитель Михайло Федотов

Богдан Комаровський
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

22 вересня через російський удар по Краматорську загинув учитель місцевої школи Михайло Федотов. Чоловік понад 30 років працював у системі освіти. 

Про це повідомили в Управлінні освіти Краматорської міської ради.

Там розповіли, що Михайло Федотов працював учителем технологій Краматорської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3. Чоловік понад 30 років свого життя присвятив системі освіти.

“Його золоті руки, мудре слово та безмежне терпіння виростили не одну плеяду краматорців. Він навчав дітей не лише практичної майстерності, а й людяності, чесності та любові до праці. Для сотень учнів він був справжнім Наставником із великої літери, а для колег — надійним плечем і вірним другом, готовим завжди підтримати мудрою порадою чи теплим словом”, — пишуть в управлінні.

Що відомо про обстріл Краматорська 22 вересня

Російські війська били по Краматорську чотирма бомбами “ФАБ-250” з модулем УМПК влучання фіксували у старій частині міста. Внаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік, поранення дістали ще двоє людей: містянин 53 років й 30-річна жінка. За даними правоохоронців, руйнувань зазнали 54 приватні будинки, об’єкти інфраструктури, автомобіль.

Окрім цього, через ще одну атаку на житлову забудову поранення дістав чоловік, а також зазнали пошкоджень 8 приватних будинків. Загорілася господарча споруда — рятувальники ліквідували займання.

Разом із тим наслідком одного з авіаударів по місту 22 вересня стало пошкодження храму в ім’я святого Іоанна Предтечі. В Українській православній церкві (МП) заявили про “серйозне” руйнування стін, покрівлі та куполу святині.

Нагадаємо, кількість вчителів у школах Краматорської громади скоротилася майже вдвічі за час відкритого вторгнення: у 2021-2022 навчальному році їх працювало 1150, однак вже у 2026-му їх залишилося 668. Зменшення штату педагогів пояснюють, зокрема вимушеним переїздом та іншими “міграційними процесами”.

Додати Вільне Радіо як бажане джерело в Google
Завантажити ще...