Пожежа в парку "Святі гори", вересень 2024 року. Ілюстративне фото: ДСНС

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Протягом повномасштабної війни близько 80 парку національного природного парку “Святі Гори, який перебуває поблизу передової, зазнала впливу бойових дій, а майже 30% лісових масивів — вже фактично знищені через пожежі, вибухи й інші виклики війни.

Про це повідомили в пресслужбі ДонОДА.

“Національний природний парк “Святі Гори” сьогодні працює в умовах, яких не знала жодна природоохоронна установа України в мирний час. Територія парку перебуває поблизу лінії бойових дій, тут фіксуються удари дронів, авіаційні бомбардування та постійна загроза нових руйнувань”, — зазначили в пресслужбі Донецької обласної державної адміністрації.

Парк розташований на півночі Донецької області, на території Краматорського та Бахмутського районів. Попри наближеність до лінії фронту, персонал парку фіксує та документує масштаб пошкоджень природних комплексів, аби мати точні дані для подальшої роботи.

Паралельно установа підтримує власне функціонування та готує матеріали, які знадобляться для відновлення постраждалих територій після завершення бойових дій. Додатково співробітники парку проводять заняття з екологічної освіти як в офлайн та онлайн форматах.

“Сьогодні головне завдання установи — зберегти парк як природоохоронну установу і як частину природної спадщини України, щоб після завершення війни мати змогу відновлювати не лише ліси й степи, а й цілі екосистеми Святогір’я”, — додали в ДонОДА.

Що відомо про долю парку “Святі Гори” під час повномасштабного вторгнення

Після деокупації Святогірська у вересні 2022 року “Святі Гори” почали частково розміновувати. Через два місяці, у листопаді, у парку розмінували ділянки для заготівлі дров, якими забезпечують місцевих.

Також у листопаді 2022-го у парку просили допомогу від небайдужих, адже після окупації частина майна та активів установи була втрачена.

У 2023 році стало відомо, що за час боїв в національному природному парку “Святі Гори” окупанти повністю знищили рідкісну породу крейдової сосни. Також у поганому стані перебували місцеві дуби — їх посікло уламками. Деяким з тих дерев від 200 до 600 років.

У 2024 році на території парку тривала лісова пожежа. Вона, зокрема, знищила десятки житлових будинків. Загоряння спричинив російський обстріл 1 вересня 2024 року. Через вісім днів вогонь загасили остаточно.

Нагадаємо, внаслідок російської агресії проти України вітчизняна екологія зазнала руйнувань на 6.01 трильйона гривень, у країні фіксують руйнування природного середовища, знищення екосистем і масштабне забруднення повітря, ґрунтів та водних ресурсів.