На Донеччині минула чергова доба під російськими обстрілами: поліції вдалося задокументувати 1671 удар по лінії фронту та житлових кварталах регіону. Серед цивільних є загиблі, найбільше — у Слов’янську.
Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем 27 січня були міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Мирне, Новодонецьке й Олексієво-Дружківка, села Маяки та Оріхуватка.
По Слов’янську за добу завдали 11 ударів з них чотири — 250-кілограмовими авіабомбами, а ще сім — дронами. Загалом загинули троє людей, зокрема подружжя, поранені двоє. Серед поранених є 20-річний син загиблих чоловіка й жінки. У місті пошкоджені два багатоквартирні та 18 приватних будинків, пекарня, автомобіль ДСНС та два цивільні авто.
Ще одну 250-кілограмову авіабомбу росіяни скинули по Костянтинівці — загинув цивільний чоловік, зруйнований заклад дошкільної освіти.
У Дружківці через обстріли зазнала поранень медсестра, постраждала лікарня, два приватні будинки, котельня та нежитлове приміщення. Ще двоє цивільних поранені через удари FPV-дронами в Олексієво-Дружківці та в Добропіллі.
У ще чотирьох населених пунктах регіону є руйнування внаслідок влучань, але обійшлося без жертв серед цивільного населення:
Загалом за добу, підрахували в поліції, руйнувань у регіоні зазнали 50 цивільних об’єктів. З них 35 — житлові будинки.
Ще більше обстрілів зафіксовані у зведенні від начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна. Він стверджує, що у період від ранку 27 січня по ранок 28 січня влучання також фіксували у Заповідному, Золотому Колодязі, Торецькому та Свято-Покровському.
Нагадаємо, 27 січня війська країни-агресорки цілили дроном по рятувальниках, які ліквідовували пожежу через обстріл окупантів у Слов’янську. Загарбники пошкодили автоцистерну, серед надзвичайників постраждалих не було.