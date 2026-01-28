Наслідки російських атак у Донецькій області 27 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На Донеччині минула чергова доба під російськими обстрілами: поліції вдалося задокументувати 1671 удар по лінії фронту та житлових кварталах регіону. Серед цивільних є загиблі, найбільше — у Слов’янську.

У Слов’янську загинуло подружжя

Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем 27 січня були міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Мирне, Новодонецьке й Олексієво-Дружківка, села Маяки та Оріхуватка.

По Слов’янську за добу завдали 11 ударів з них чотири — 250-кілограмовими авіабомбами, а ще сім — дронами. Загалом загинули троє людей, зокрема подружжя, поранені двоє. Серед поранених є 20-річний син загиблих чоловіка й жінки. У місті пошкоджені два багатоквартирні та 18 приватних будинків, пекарня, автомобіль ДСНС та два цивільні авто.

Ще одну 250-кілограмову авіабомбу росіяни скинули по Костянтинівці — загинув цивільний чоловік, зруйнований заклад дошкільної освіти.

У Дружківці через обстріли зазнала поранень медсестра, постраждала лікарня, два приватні будинки, котельня та нежитлове приміщення. Ще двоє цивільних поранені через удари FPV-дронами в Олексієво-Дружківці та в Добропіллі.

У ще чотирьох населених пунктах регіону є руйнування внаслідок влучань, але обійшлося без жертв серед цивільного населення:

по Краматорську били 20 разів, зокрема за допомогою БпЛА — пошкоджені не менше семи осель, магазин та заклад освіти;

у Новодонецькому через дронові атаки постраждало комунальне підприємство, у Мирному — три приватні оселі, а у Маяках — “пункт незламності”.

Загалом за добу, підрахували в поліції, руйнувань у регіоні зазнали 50 цивільних об’єктів. З них 35 — житлові будинки.

Ще більше обстрілів зафіксовані у зведенні від начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна. Він стверджує, що у період від ранку 27 січня по ранок 28 січня влучання також фіксували у Заповідному, Золотому Колодязі, Торецькому та Свято-Покровському.

Сили оборони відбили 32 атаки на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, за добу 27 січня на Лиманському напрямку росіяни атакували чотири рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Дробишеве, Торське та в бік Новосергіївки;

на Слов’янському напрямку росіяни атакували тричі, бої тривали поблизу населеного пункту Федорівка та у бік Платонівки;

на Краматорському напрямку фіксували один бій у напрямку Бондарного;

11 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка, Софіївка та у бік Степанівки, Новопавлівки фіксували на Костянтинівському напрямку ;

на Покровскому напрямку українські військові зупинили 32 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Покровськ, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії, Білицького, Гришиного;

на Олександрівському напрямку загарбники шість разів атакували позиції Сил оборони у районах Вербового, Злагоди та у бік Нового Запоріжжя.

Нагадаємо, 27 січня війська країни-агресорки цілили дроном по рятувальниках, які ліквідовували пожежу через обстріл окупантів у Слов’янську. Загарбники пошкодили автоцистерну, серед надзвичайників постраждалих не було.