Момент прориву барикади в Маріуполі 9 травня 2014 року. Скриншот із відео “Еспресо”

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Після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ в липні 2026 року в українських медіа та соцмережах почали активно поширювати архівне відео, на якому бойова машина піхоти на великій швидкості проривається крізь барикаду в Маріуполі. У низці дописів ці кадри називають епізодом звільнення міста. Розповідаємо, що відомо про цей запис і що про нього говорив сам Михайло Драпатий.

Що відомо про відео

Відео зняли 9 травня 2014 року в Маріуполі. На ньому видно, як бойова машина піхоти під командуванням тодішнього командира 2 механізованого батальйону 72 окремої механізованої бригади Михайла Драпатого на великій швидкості проривається через барикаду.

Саме цей епізод набрав популярності після призначення нового головнокомандувача ЗСУ. Водночас він не має стосунку до звільнення Маріуполя, адже українські сили повернули місто під свій контроль лише через місяць — 13 червня 2014 року.

Що сталося в Маріуполі 9 травня 2014 року

У травні 2014 року Михайло Драпатий командував 2 механізованим батальйоном 72 окремої механізованої бригади.

В інтервʼю Ukraїner він розповідав, що спочатку його підрозділ забезпечував роботу блокпостів навколо Маріуполя, аби не допустити проникнення до міста диверсійних груп та зброї.

9 травня військові отримали нове завдання — деблокувати будівлю міського управління міліції, де були заблоковані керівники українських силових структур.

Момент прориву барикади в Маріуполі 9 травня 2014 року. Скриншот із відео “Еспресо”

“Отримав вказівку висунутися до цього приміщення і зробити все, щоб деблокувати наших колег”, — згадував Драпатий.

Після виконання завдання командування наказало українським військовим залишити місто.

Саме під час цього виходу з Маріуполя і були зняті кадри, які згодом стали поширювати у соцмережах.

“Після виконання завдань була надана вказівка підрозділу відійти на визначені позиції. Під час руху механік-водій сказав: «Товариш майор, там барикади». Я відповів: «Діма, газу»”, — розповідав військовий.

Після цих слів БМП на великій швидкості подолала барикаду. Цей момент і потрапив на відео.

В інтервʼю Ukraїner Михайло Драпатий також розповів про подальшу долю бойової машини.

За його словами, командирську БМП-2К, яка стала відомою завдяки відео з Маріуполя, знищили вже за кілька місяців. На початку серпня 2014 року вона згоріла на Луганщині після російського артилерійського обстрілу.

Українські сили повернули контроль над Маріуполем 13 червня 2014 року під час окремої спецоперації.

У ній брали участь підрозділи Національної гвардії, добровольчих батальйонів “Азов” і “Дніпро-1”, а також інші українські силові структури. Після завершення операції над будівлею міської ради знову підняли державний прапор України.

Нагадаємо, російські правоохоронні органи оголосили у розшук нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. У Росії його звинувачують в обстрілах угруповань так званих “ДНР” і “ЛНР” та територій, які вони контролювали. Йдеться про тимчасово окуповані райони Донецької та Луганської областей України.

Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.