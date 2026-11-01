Валентина Кононенко — біографія: що відомо про мешканку Билбасівки, яка загинула від авіаудару РФ по Слов’янську

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 75-річна Валентина Кононенко з Билбасівки. Жінка все життя працювала на арматурно-ізоляторному заводі, любила рідну землю, вирощувала квіти й дбала про родину. 24 липня 2026 року вона загинула внаслідок російського авіаудару по Слов’янську разом зі своєю донькою.
Про життя Валентини Кононенко розповіли на сайті Меморіалу Слов’янської міської територіальної громади.
Валентина народилася 15 жовтня 1950 року у Слов’янську. Закінчила місцеву школу № 6. Усе життя працювала на арматурно-ізоляторному заводі.
Жінка любила рідну землю, вирощувала квіти та доглядала за городом. Була берегинею своєї родини.
24 липня 2026 року Валентина разом із рідними приїхала у Слов’янськ у справах. Автомобіль, у якому вони їхали, рухався вулицею Вокзальною, коли поруч розірвалася російська авіабомба.
Валентина Кононенко зазнала важких поранень. Її доправили до лікарні, однак врятувати жінку не вдалося. Того ж дня загинула і її 50-річна донька Ольга Найденко. Зять та онука Валентини зазнали поранень.
Валентину Кононенко поховали у Билбасівці. У неї залишився син.
Вічна та світла пам’ять загиблій!