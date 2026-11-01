Валентина Кононенко — біографія: що відомо про мешканку Билбасівки, яка загинула від авіаудару РФ по Слов’янську

Валентина Кононенко. Фото: Вадим Філашкін

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 75-річна Валентина Кононенко з Билбасівки. Жінка все життя працювала на арматурно-ізоляторному заводі, любила рідну землю, вирощувала квіти й дбала про родину. 24 липня 2026 року вона загинула внаслідок російського авіаудару по Слов’янську разом зі своєю донькою.

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Про життя Валентини Кононенко розповіли на сайті Меморіалу Слов’янської міської територіальної громади.

Валентина народилася 15 жовтня 1950 року у Слов’янську. Закінчила місцеву школу № 6. Усе життя працювала на арматурно-ізоляторному заводі.

Жінка любила рідну землю, вирощувала квіти та доглядала за городом. Була берегинею своєї родини.

24 липня 2026 року Валентина разом із рідними приїхала у Слов’янськ у справах. Автомобіль, у якому вони їхали, рухався вулицею Вокзальною, коли поруч розірвалася російська авіабомба.

Валентина Кононенко зазнала важких поранень. Її доправили до лікарні, однак врятувати жінку не вдалося. Того ж дня загинула і її 50-річна донька Ольга Найденко. Зять та онука Валентини зазнали поранень.

Валентину Кононенко поховали у Билбасівці. У неї залишився син.

Вічна та світла пам’ять загиблій!