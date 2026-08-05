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Від початку осені Мар’їнська міська військова адміністрація знову прийматиме заяви на допомогу для підготовки до опалювального сезону. Цього року програму змінили: отримати від 10 до 15 тисяч гривень зможуть лише переселенці, чий дохід не перевищує встановленого рівня.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Мар’їнської міської військової адміністрації Юрія Григульця, підписаного 30 липня 2026 року.
Раніше програма не передбачала обмежень за рівнем доходу. Тепер допомогу призначатимуть лише тим, у кого середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства не перевищує трьох прожиткових мінімумів. У 2026 році це 9 627 гривень.
Ще одна умова — людина має фактично проживати у будинку з пічним опаленням. Крім того, вона не повинна отримувати субсидію або пільги на оплату житлово-комунальних послуг чи придбання твердого палива.
Податися на допомогу можуть внутрішньо переміщені жителі Мар’їнської громади, які належать до вразливих категорій населення. Зокрема, це:
Розмір допомоги, як і раніше, становитиме 10 тисяч гривень на сімʼю за весь опалювальний сезон. В окремих випадках спеціальна комісія зможе збільшити виплату до 15 тисяч гривень. Кількість людей у домогосподарстві на суму допомоги не впливатиме.
Приймати заяви почнуть із 1 вересня. Документи можна подати особисто або надіслати “Новою поштою” до Управління соціального захисту населення Мар’їнської міської військової адміністрації. Його адреса: м. Дніпро, відділення №22, вул. Теплична, 27Д.
Вартість пересилання заявник сплачує самостійно. Копії документів потрібно засвідчити написом “Згідно з оригіналом”, поставити дату та підпис.
Отримати консультацію щодо оформлення допомоги можна за телефонами гарячої лінії: 099 635 56 24 або 066 808 27 24.
Для оформлення допомоги потрібно надати:
Нагадаємо, Центр надання адміністративних послуг Мар’їнської міської ВА, який працює в евакуації на Дніпропетровщині, тепер надаватиме громадянам більше послуг: список зріс з 28 до 49 позицій. Серед нових пропозицій — допомога з поданням заяви до Міжнародного реєстру збитків, реєстрація місця проживання та нові послуги для військових.