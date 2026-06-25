Тимчасове житло для переселенців. Ілюстративне фото: Depositphotos

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Держмолодьжитло має 60 квартир у чотирьох областях України для людей, які втратили житло через війну або були змушені виїхати зі своїх домівок. Оселитися там можуть і внутрішньо переміщені особи, однак подавати заявку безпосередньо до установи не потрібно — кандидатів визначають місцеві органи влади. Станом на березень 2026 року майже всі квартири зайняті.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Держмолодьжитла на запит Вільного Радіо.

Квартири для тимчасового проживання придбали у Житомирській, Київській, Сумській та Чернігівській областях. Загалом йдеться про 60 помешкань, які перебувають у державній власності.

Житло призначене для людей, чиї будинки були зруйновані або пошкоджені внаслідок російської агресії, а також для внутрішньо переміщених осіб.

З початку роботи програми у вересні 2022 року й до березня 2026 року нею вже скористалися 98 родин. Загалом це 360 людей. Середня площа квартири, яку надають для проживання, становить 63,6 квадратного метра. У Держмолодьжитлі пояснили, що переліки претендентів формують не вони. Спочатку людей, які потребують житла, визначають сільські, селищні та міські ради або військові адміністрації. Після цього обласні військові адміністрації передають сформовані списки до Держмолодьжитла. На підставі цих переліків установа вирішує чи надавати житло.

За офіційною інформацією від міністерства, оселитися у квартирі можна на строк до одного року. Якщо підстави для проживання залишаються актуальними, цей термін можуть продовжувати ще на рік. Тобто загалом 24 місяці максимум. Водночас у відповіді на запит зазначили, що середній термін проживання родин в квартирі наразі 28 місяців. І майже всі квартири зайняті.

За користування таким житлом орендну плату не стягують. Водночас мешканці мають самостійно оплачувати комунальні послуги та інші супутні витрати.

У відповіді на запит Вільного Радіо у Держмолодьжитлі також зазначили, що окремих державних програм соціального, орендного чи тимчасового житла саме для молодих людей, які виїхали з тимчасово окупованих територій або повернулися звідти на підконтрольну Україні територію, наразі немає. Такі люди можуть претендувати на житло на загальних підставах.

Раніше ми писали, де переселенцям знайти безкоштовне житло на Полтавщині у 2026 році. Наші журналісти обдзвонили контакти прихистків, де переселенці можуть знайти тимчасове житло, щоб перевірити їхню актуальність.

Також ми писали про те, яка підтримка від держави доступна переселенцям у 2026 році: виплати, пільгова іпотека та компенсації за оренду житла.