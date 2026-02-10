Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На 10 лютого 2026 року ділянка залізниці на відтинку Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику для руху поїздів. Там і сьогодні об’їзд забезпечують автобусами.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

“Ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі залишається зоною підвищеного ризику. Проїзд на цій ділянці забезпечуємо автобусним об’їздом”, — йдеться у повідомленні УЗ.

Там додатково подякували благодійному фонду “Проліска”, який допомагає з автобусними трансферами на Запорізькому та Краматорському напрямках, а також підтримує евакуацію цивільних із Донеччини до евакуаційних рейсів залізницею на Харківщині.

“Під час трансферів команда “Проліски” допомагає з організацією посадки та реєстрацією пасажирів на борту”, — додали в Укрзалізниці.

Пасажирів УЗ закликали стежити за оновленнями ситуації на офіційних сторінках Укрзалізниці, а також слідкувати за push-сповіщеннями в застосунку.

Зазначимо, наприкінці січня 2026 року Укрзалізниця тимчасово обмежила низку залізничних сполучень у прифронтових і прикордонних регіонах. Зокрема, на окремих ділянках Харківщини рух поїздів здійснюють з урахуванням рівня загрози.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на потяг у Барвінківській громаді Харківщини 27 січня зазнали поранень поліцейський та поліцейська з Донецької області. Через удар по потягу загинули шестеро людей.