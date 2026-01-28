Поїзд. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Укрзалізниця запроваджує додаткові безпекові обмеження на тлі посилення російських обстрілів залізничної інфраструктури. Частину сполучень, зокрема на Харківщині (кінцевій Краматорського напрямку), тимчасово змінять або обмежать.

Про це повідомили на сторінках перевізника.

“Росія посилює удари по залізниці, зокрема по рухомому складу. Зберігаючи рух попри всі загрози, Укрзалізниця реагує на зростаючі виклики, щоб, наскільки можливо, зменшити ризики та для пасажирів, і для самих залізничників”, — йдеться у дописі.

Там уточнили, що частину сполучень, зокрема на Харківщині, тимчасово обмежать. Донедавна до меж цієї області — Барвінкового та Лозової — курсували поїзди Краматорського напрямку, які не заїздять на Донеччину з листопада 2025-го. Нині для маршрутів перевізники організують стикувальні автобусні рейси, а пасажирів інформуватимуть окремо.

В Укрзалізниці уточнили, що деякі прямі далекі сполучення замінюють стикувальними рейсами з приміськими електричками. Крім того, на окремих ділянках, передусім у прифронтових регіонах, запроваджують особливий режим руху. У компанії попередили про можливі позапланові зупинки, які можуть вплинути на графік таких поїздів з Харківщини, Сумщини, Запорізької та Херсонської областей, а також пов’язаних із ними рейсів.

Пасажирам рекомендують не планувати пересадки “впритул” та закладати додатковий час на можливі затримки з міркувань безпеки.

Що передувало

Росіяни вдарили по потягу “Чоп – Харків – Барвінкове” у другій половині доби 27 січня — у той момент на борту перебувала 291 людина. Влучання відбулося поблизу міста Барвінкового — це нині кінцева станція Краматорського сполучення.

У Мінрозвитку стверджують, що залізничний склад атакували трьома дронами типу Shahed, влучання були перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

Пасажирів евакуювали, серед них було двоє поранених, які вже госпіталізовані. Для евакуйованих та тих, хто чекав на зворотний рейс на станціях, організували резервні автобуси.

“Немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга. Зокрема, у тому потягу було більш ніж 200 людей. А у вагоні, у який влучив один із російських дронів, було 18 людей. Мої співчуття всім рідним і близьким”, — заявив президент Зеленський увечері 27 січня.

Остаточна кількість загиблих стане відома тільки після проведення ДНК-експертиз. Нині відомо про чотирьох людей.

Нагадаємо, 28 січня Укрзалізниця приспустила стяги над усіма вокзалами країни — знак пам’яті жертв російської атаки на пасажирський потяг “Чоп – Харків – Барвінкове”.