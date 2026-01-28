Над усіма вокзалами України приспустили стяги — в пам’ять про жертв російської атаки на потяг “Чоп – Харків – Барвінкове”

Укрзалізниця приспустила стяг над залізничним вокзалом у Києві. Фото: з відео УЗ

28 січня Укрзалізниця приспустила стяги над усіма вокзалами країни — знак пам’яті жертв російської атаки на пасажирський потяг “Чоп – Харків – Барвінкове”. Через удар окупантів загинули щонайменше чотири людини.

Про це повідомили у соціальних мережах перевізника.

Росіяни вдарили по потягу “Чоп – Харків – Барвінкове” у другій половині доби 27 січня — у той момент на борту перебувала 291 людина. Влучання відбулося поблизу міста Барвінкового — це нині кінцева станція Краматорського сполучення.

На знак пам’яті про пасажирів, 28 січня Укрзалізниця приспустила стяги над усіма вокзалами країни.

“Сьогоднішня хвилина мовчання — в пам’ять і про наших воїнів, і про жахливу трагедію вчора — вбитих Росією наших пасажирів. Продовжуємо рух із пам’яттю та болем в серці”, — написали у компанії.

Протягом усього дня флагманські поїзди, які за традицією відправляються під музику, вирушатимуть у рейси в тиші.

Що відомо про атаку на пасажирських потяг “Чоп – Харків – Барвінкове”

У Мінрозвитку стверджують, що залізничний склад атакували трьома дронами типу Shahed, влучання були перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

Пасажирів евакуювали, серед них було двоє поранених, які вже госпіталізовані. Для евакуйованих та тих, хто чекав на зворотний рейс на станціях, організували резервні автобуси.

“Немає і не може бути жодної військової мети в тому, щоб знищити цивільних у вагоні потяга. Зокрема, у тому потягу було більш ніж 200 людей. А у вагоні, у який влучив один із російських дронів, було 18 людей. Мої співчуття всім рідним і близьким”, — заявив президент Зеленський увечері 27 січня.

Остаточна кількість загиблих стане відома тільки після проведення ДНК-експертиз. Нині відомо про чотирьох людей.

Нагадаємо, у листопаді 2025-го Укрзалізниця за клопотанням Донецької ОВА тимчасово обмежила поїзди Краматорського напрямку через безпекову ситуацію. Також компанія скасувала всі приміські поїзди у напрямку Донеччини.