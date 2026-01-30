Наслідки російської атаки на пасажирський потяг 27 січня 2026 року. Фото: Мінрозвитку

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Внаслідок російської атаки на потяг у Барвінківській громаді Харківщини 27 січня зазнали поранень поліцейський та поліцейська з Донецької області. Через удар по потягу загинули шестеро людей.

Про це в ефірі “Суспільного” повідомив начальник поліції Харківщини Петро Токар.

“Атакували трьома БпЛА “Герань-2”. Один безпілотник вдарив у стовп, один — у колію, третій — у 16 вагон. На той момент у вагоні перебували 18 людей. Серед 18 пасажирів десятьом вдалося евакуюватися, двом вдалося евакуюватися, однак вони зазнали поранень.

Поранені хлопець та дівчина — поліцейські Донеччини. Дівчина зазнала черепно-мозкової травми та акубаротравму. Хлопцю ампутували два пальці на правій руці”, — зазначив начальник поліції Харківщини Петро Токар.

Він зазначив, що удар по потягу вимагав додаткового керування дронами та допустив, що ними керували у реальному часі. Втім, встановити цього за наявними уламками не вдалося.

Також Петро Токар повідомив про хід ідентифікації загиблих. Всіх шістьох встановили візуально. Особистості п’ятьох вже підтверджені за допомогою експрес ДНК-тесту. Стосовно шостого тіла правоохоронці поки чекають зразків для ДНК дослідження.

Що відомо про атаку по потягу

Удар по потягу “Чоп – Харків – Барвінкове” відбувся у другій половині доби 27 січня, у той момент на борту перебувала 291 людина. Влучання відбулося поблизу міста Барвінкового — це нині кінцева станція Краматорського сполучення.

У Мінрозвитку стверджують, що залізничний склад атакували трьома дронами типу Shahed, влучання були перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа.

Пасажирів евакуювали, серед них було двоє поранених, які вже госпіталізовані. Для евакуйованих та тих, хто чекав на зворотний рейс на станціях, організували резервні автобуси.

ДСНС завершили рятувальні роботи вночі 27 січня. Тоді повідомляли про загибель чотирьох людей, а також про виявлення фрагментів тіл, які вимагали експертиз.

Нагадаємо, після описаної атаки Укрзалізниця запроваджує додаткові безпекові обмеження на тлі посилення російських обстрілів залізничної інфраструктури. Частину сполучень, зокрема на Харківщині (кінцевій Краматорського напрямку), тимчасово змінять або обмежать. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про ці зміни.