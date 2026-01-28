Через дронову атаку по Слов’янську ввечері 27 січня загинув 36-річний чоловік

Наслідки удару по Слов'янську 27 січня. Фото: Слов'янська міська ВА

Протягом минулої доби російські військові завдали серії ударів по прифронтовому Слов’янську, вони призвели до нових втрат серед цивільного населення: через вечірній удар дроном “Гранат-4” загинув 36-річний чоловік. У місті фіксують нові руйнування.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Загалом за добу в місті руйнувань зазнали 21 приватний будинок, два багатоповерхові будинки, приватне підприємство, дві одиниці техніки та одна автівка.

Начальник Слов’янської міської ВА Вадим Лях зазначив, що російські військові били по місту різними видами озброєння.

Це не перший загиблий у Слов’янську за 27 січня: раніше тієї доби по місту завдали удару авіабомбами, влучання відбулося по приватному сектору, де у будинку загинули двоє батьків. Їхній 20-річний син зазнав поранень та проходить лікування.

Пізніше минулої доби, 27 січня, росіяни цілили дроном по рятувальниках, які ліквідовували спричинену одним з обстрілів пожежу у Слов’янську. Постраждав транспорт надзвичайників, серед особового складу ніхто не зазнав поранень і не загинув.

Нагадаємо, також 27 січня російські армійці завдали удару по одному з садочків у Костянтинівці, де працював “пункт незламності”. Через розрив авіабомби загинув чоловік, який стояв неподалік.