Ділянка залізниці Лозова — Барвінкове — Краматорськ досі під ризиком обстрілів: що рекомендують пасажирам

Поїзд. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

На 3 лютого 2026-го залізнична ділянка Краматорського напрямку Лозова — Барвінкове залишається зоною підвищеного ризику. Тиждень тому російські війська атакували пасажирський поїзд на цьому відтинку. Тепер пасажирам радять користуватися об’їздом.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Вони оприлюднили оперативний статус руху поїздів в окремих регіонах на 3 лютого, зокрема для Харківщини. Так, за словами залізничників ділянка Лозова — Барвінкове — Краматорськ і надалі в зоні підвищених ризиків.

У компанії рекомендують пасажирам користуватися автобусним об’їздом. Для них вже організували “стиковку”.

Декілька днів тому Укрзалізниця запровадила додаткові безпекові обмеження на тлі посилення російських обстрілів залізничної інфраструктури. Частину сполучень, зокрема на Харківщині (кінцевій Краматорського напрямку), тимчасово змінили або обмежили.

Нагадаємо, тиждень тому війська країни-агресорки вдарили по потягу “Чоп – Харків – Барвінкове” — у той момент на борту перебувала 291 людина. Влучання відбулося поблизу міста Барвінкового. Тоді щонайменше четверо людей загинули, поранень дістали ще двоє.