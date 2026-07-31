Вчора ввечері росіяни атакували спальний район Краматорська чотирма авіабомбами. Постраждала багатоповерхівка – внаслідок влучання там здійнялася пожежа. Також під удар потрапили школа, дитсадок, ресторан, приватбанк, магазин та інша цивільна інфраструктура. Який вигляд має місто після російського бомбардування, показуємо у фоторепортажі.
За оновленими даними поліції, через атаку поранень дістали шестеро людей. У них діагностували мінно-вибухові травми, переломи, забої, акубаротравми. Утім, сьогодні на вулицях можна побачити немало жителів. Вони від ранку приводять до лада свої домівки й територію навколо.
На місці також працюють комунальники та енергетики, які лагодять пошкодження електромереж.