Багатоповерхівка, що постраждала від російського авіаудару по Краматорську 30 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

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Вчора ввечері росіяни атакували спальний район Краматорська чотирма авіабомбами. Постраждала багатоповерхівка – внаслідок влучання там здійнялася пожежа. Також під удар потрапили школа, дитсадок, ресторан, приватбанк, магазин та інша цивільна інфраструктура. Який вигляд має місто після російського бомбардування, показуємо у фоторепортажі.

Школа, що постраждала від російського авіаудару по Краматорську 30 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Магазин, що постраждав від російського авіаудару по Краматорську 30 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Приватбанк, що постраждав від російського авіаудару по Краматорську 30 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

За оновленими даними поліції, через атаку поранень дістали шестеро людей. У них діагностували мінно-вибухові травми, переломи, забої, акубаротравми. Утім, сьогодні на вулицях можна побачити немало жителів. Вони від ранку приводять до лада свої домівки й територію навколо.

Жителі Краматорська поблизу постраждалої від російського авіаудару багатоповерхівки, 31 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Житель Краматорська роздивляється наслідки російського авіаудару, 31 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Жителька Краматорська замітає двір після російського авіаудару, 31 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

На місці також працюють комунальники та енергетики, які лагодять пошкодження електромереж.

Краматорські комунальники проїжджають повз пошкоджену російським авіаударом багатоповерхівку, 31 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Багатоповерхівка, що обгоріла внаслідок російського авіаудару 30 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Краматорці поблизу постраждалого від російського авіаудару будинку, 31 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Пошкодження в Краматорську через російський авіаудар 30 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Діра в будинку, що постраждав від російського авіаудару по Краматорську 30 липня 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Нагадаємо, вранці 31 липня 2026 року росіяни знову атакували Краматорськ. Від влучань в одному з житлових мікрорайонів міста попередньо загинула жінка, ще четверо людей дістали поранень.