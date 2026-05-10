Бахмутян від 9 до 12 років запрошують на оздоровлення у футбольний табір на Закарпатті. Відпочинок передбачений для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Про це повідомили в Центрі підтримки бахмутян у м. Києві.

Вирушити на відпочинок у футбольному таборі можуть діти військовослужбовців, працівників СБУ, ДСНС та загиблих захисників.

Для учасників обіцяють:

щоденні футбольні тренування,

заняття з інструкторами та гравцями збірної України,

брендований одяг,

дозвілля та відпочинок,

ментальне й фізичне відновлення у безпечному регіоні.

Також організатори анонсували зустріч із президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.

Передбачені дві зміни:

з 25 травня по 14 червня 2026 року;

з 17 червня по 8 липня 2026 року.

Кожна зміна триватиме 21 день.

Проєкт впроваджують на базі КП “Перлина Донеччини” за ініціативи Офісу Президента України та Української асоціації футболу. Фінансування на дитячий відпочинок виділяють з обласного та місцевого бюджетів.

Раніше ми писали, що в Удачненській громаді розпочали прийом заяв на безкоштовне оздоровлення дітей у 2026 році.