Бахмутян від 9 до 12 років запрошують на оздоровлення у футбольний табір на Закарпатті. Відпочинок передбачений для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
Про це повідомили в Центрі підтримки бахмутян у м. Києві.
Вирушити на відпочинок у футбольному таборі можуть діти військовослужбовців, працівників СБУ, ДСНС та загиблих захисників.
Для учасників обіцяють:
Також організатори анонсували зустріч із президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.
Передбачені дві зміни:
Кожна зміна триватиме 21 день.
Проєкт впроваджують на базі КП “Перлина Донеччини” за ініціативи Офісу Президента України та Української асоціації футболу. Фінансування на дитячий відпочинок виділяють з обласного та місцевого бюджетів.
