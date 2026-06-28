Літній відпочинок дітей. Ілюстративне фото: Depositphotos

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Групу дітей з Андріївської громади планують відправити на відпочинок на Закарпаття. На це з місцевого бюджету планують витратити 281 тисячу гривень.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із закупівлі, оприлюдненої в системі Prozorro.

Відповідний тендер оголосили у відділі освіти, культури, туризму, молоді та спорту Андріївської сільської ради.

11 дітей з Андріївської громади віком від 7 до 18 років хочуть відправити на відпочинок у Закарпатську область— зміна триватиме 14 днів, орієнтовно в липні-серпні 2026 року.

Очікувана вартість закупівлі — 281 тисяча гривень. Пропозиції від учасників чекатимуть до 6 липня 2026 року.

За технічними вимогами, табір має розташовуватися у гірській місцевості Закарпатської області — в екологічно чистій зоні, поза межами населених пунктів. Заклад повинен бути внесений до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей і мати державну атестацію не нижче за вищу категорію.

У вартість путівки мають входити:

проживання,

п’ятиразове харчування,

медичне обслуговування,

культурно-розважальна програма,

перевезення дітей до місця відпочинку і назад.

Діти повинні проживати у стаціонарних корпусах не більше ніж по три людини в кімнаті, з цілодобовим гарячим і холодним водопостачанням та санвузлом у кімнаті або блоці.

Крім того, замовник вимагає, аби заклад мав укриття, здатне вмістити всіх дітей одночасно, цілодобову охорону, медичний пункт із кваліфікованим персоналом, автоматичну пожежну сигналізацію, а також забезпечував страхування дітей від нещасних випадків.

У програмі відпочинку мають бути щонайменше дві безкоштовні екскурсії, гурткова робота та спортивні заходи.

Для участі у тендері потенційні виконавці мають підтвердити досвід виконання аналогічних договорів та надати документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам замовника.

Раніше ми писали про те, як отримати путівку на літній відпочинок та оздоровлення для дітей ВПО у 2026 році.