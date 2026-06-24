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Безкоштовні путівки для дітей ВПО у 2026 році можуть отримати сім’ї переселенців та інші пільгові категорії українців. Розповідаємо, хто має право на оздоровлення, куди звертатися, які документи потрібно підготувати та як оформити путівку покроково.
Про те, як працює механізм отримання путівки, журналісти Вільного Радіо дізналися з постанови Кабінету Міністрів України.
Безкоштовні путівки для дітей ВПО можуть отримати сім’ї переселенців, де є діти віком від 7 до 18 років.
Також програма поширюється на дітей військових, ветеранів, загиблих захисників, дітей з інвалідністю, сиріт та представників інших пільгових категорій.
Державні програми відпочинку для дітей ВПО розраховані на дітей від 7 до 18 років.
У деяких благодійних або міжнародних програмах вікові межі можуть відрізнятися. Наприклад, окремі дитячі табори для дітей ВПО приймають молодших дітей лише у супроводі батьків, тоді як психологічні кемпи часто орієнтуються на підлітків.
У більшості випадків літній відпочинок та оздоровлення дітей ВПО є безкоштовними.
Зазвичай путівка покриває:
Батькам найчастіше потрібно оплатити лише дорогу дитини до табору або місця збору.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №259, тривалість послуги оздоровлення становить 21 день, а послуги відпочинку — 14 днів.
Оздоровлення передбачає комплекс медичних, спортивних і виховних заходів, тоді як відпочинок спрямований переважно на дозвілля та психологічне розвантаження дітей.
Оформити путівку можна:
Для оформлення потрібні:
Про те, як оформлюється довідка про статус ВПО, покроково розповідаємо в окремому матеріалі.
Процедура виконується в кілька етапів.
Діти можуть поїхати до закладів у безпечніших регіонах України — зокрема у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій областях. Також путівки доступні до Міжнародного дитячого центру “Артек”.
Перелік доступних закладів можна переглянути у Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Це офіційна база дитячих таборів, де батьки можуть перевірити, чи працює заклад легально, де він розташований та чи є в ньому вільні місця.
Заклади оздоровлення та відпочинку мають відповідати низці безпекових вимог. Перед тим як відправити дитину до табору, батькам варто звернути увагу на кілька важливих моментів.
Відмовити можуть через помилки в документах, брак місць або через те, що дитина вже використала безкоштовну путівку цього року.
Чи можуть діти ВПО отримати безкоштовну путівку, якщо проживають не за місцем реєстрації?
Так. Подати документи можна за місцем фактичного проживання або перебування на обліку як ВПО.
Чи можуть отримати безкоштовну путівку діти ВПО, які проживають за кордоном?
Оформлення путівки передбачає звернення одного з батьків або законного представника до органу соцзахисту за місцем обліку чи фактичного проживання в Україні та подання необхідних документів. Тож якщо сім’я постійно перебуває за кордоном і не може пройти цю процедуру, отримати путівку на практиці може бути складно — навіть якщо дитина зберігає статус ВПО та підпадає під умови державної програми.
Чи можна самостійно обрати дитячий табір?
Так. Після отримання довідки від органу соцзахисту батьки можуть самостійно обрати заклад серед тих, що працюють за державною програмою, та узгодити дату заїзду.
Чи може дитина поїхати в безкоштовний табір для дітей ВПО двічі за літо?
Згідно з Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та чинними постановами Кабінету Міністрів України, дитина зі статусом ВПО не може поїхати в табір двічі за літо виключно коштом державного або місцевого бюджету. Але після державного табору дитина може поїхати ще й за програмою благодійного фонду.
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