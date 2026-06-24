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Безкоштовні путівки для дітей ВПО у 2026 році можуть отримати сім’ї переселенців та інші пільгові категорії українців. Розповідаємо, хто має право на оздоровлення, куди звертатися, які документи потрібно підготувати та як оформити путівку покроково.

Про те, як працює механізм отримання путівки, журналісти Вільного Радіо дізналися з постанови Кабінету Міністрів України.

Хто має право на безкоштовний літній відпочинок

Безкоштовні путівки для дітей ВПО можуть отримати сім’ї переселенців, де є діти віком від 7 до 18 років.

Також програма поширюється на дітей військових, ветеранів, загиблих захисників, дітей з інвалідністю, сиріт та представників інших пільгових категорій.

З якого віку дитина ВПО може отримати путівку

Державні програми відпочинку для дітей ВПО розраховані на дітей від 7 до 18 років.

У деяких благодійних або міжнародних програмах вікові межі можуть відрізнятися. Наприклад, окремі дитячі табори для дітей ВПО приймають молодших дітей лише у супроводі батьків, тоді як психологічні кемпи часто орієнтуються на підлітків.

Чи справді відпочинок для дітей ВПО безкоштовний у 2026 році

У більшості випадків літній відпочинок та оздоровлення дітей ВПО є безкоштовними.

Зазвичай путівка покриває:

проживання;

харчування;

медичний супровід;

дозвілля та психологічну підтримку дітей.

Батькам найчастіше потрібно оплатити лише дорогу дитини до табору або місця збору.

Для довідки: Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №259, тривалість послуги оздоровлення становить 21 день, а послуги відпочинку — 14 днів. Оздоровлення передбачає комплекс медичних, спортивних і виховних заходів, тоді як відпочинок спрямований переважно на дозвілля та психологічне розвантаження дітей.

Куди звертатися батькам дитини ВПО

Оформити путівку можна:

через управління соцзахисту;

через місцеву військову адміністрацію;

через благодійні фонди.

Які документи потрібні для отримання путівки

Для оформлення потрібні:

паспорт одного з батьків;

свідоцтво про народження дитини;

довідка ВПО для дитини;

документи, що підтверджують пільгу;

медична довідка форми №079/о.

Про те, як оформлюється довідка про статус ВПО, покроково розповідаємо в окремому матеріалі.

Як отримати путівку: покрокова інструкція

Процедура виконується в кілька етапів.

Подайте документи до соцзахисту

Якщо ви один із батьків або законний представник дитини, ви можете звернутися до управління соціального захисту населення за місцем обліку або фактичного місця проживання. Туди потрібно подати заяву, копії документів і показати їхні оригінали. Дочекайтеся перевірки

Орган соцзахисту перевіряє документи протягом трьох робочих днів. Якщо все гаразд, вам видадуть довідку, яка підтверджує право на отримання послуги. Вона дійсна три місяці. Оберіть табір

Після цього ви можете обрати заклад із переліку тих, які працюють за державною програмою. Узгодьте заїзд

Далі потрібно зв’язатися з адміністрацією обраного табору — електронною поштою або іншим способом — і надіслати копії документів. У закладі мають підтвердити, чи є вільні місця на обрану зміну. Підпишіть договір

У день заїзду один із батьків підписує договір із табором та подає оригінали документів і медичну довідку форми №079/о.

У які табори можуть поїхати діти ВПО

Діти можуть поїхати до закладів у безпечніших регіонах України — зокрема у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій областях. Також путівки доступні до Міжнародного дитячого центру “Артек”.

Перелік доступних закладів можна переглянути у Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Це офіційна база дитячих таборів, де батьки можуть перевірити, чи працює заклад легально, де він розташований та чи є в ньому вільні місця.

Як перевірити безпеку дитячого табору

Заклади оздоровлення та відпочинку мають відповідати низці безпекових вимог. Перед тим як відправити дитину до табору, батькам варто звернути увагу на кілька важливих моментів.

У таборі має бути укриття, яке здатне вмістити всіх дітей і працівників під час повітряної тривоги. Варто перевірити, чи внесений табір до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей. У закладі повинні працювати кваліфіковані медичні працівники, психолог і соціальний педагог. Якщо дитина має інвалідність або особливі потреби, важливо перевірити, чи пристосований табір для комфортного та безпечного перебування.

Що робити, якщо у путівці відмовили

Відмовити можуть через помилки в документах, брак місць або через те, що дитина вже використала безкоштовну путівку цього року.

Якщо проблема в документах, соцзахист або адміністрація табору мають повідомити про це впродовж одного робочого дня. На виправлення недоліків батькам дають три робочі дні.

Якщо всі документи оформлені правильно, але місць уже немає або бюджет вичерпано, можна спробувати подати заявку до благодійних організацій. Вони працюють за окремими програмами й не залежать від державних квот.

Часті питання про літній відпочинок для дітей ВПО

Чи можуть діти ВПО отримати безкоштовну путівку, якщо проживають не за місцем реєстрації?

Так. Подати документи можна за місцем фактичного проживання або перебування на обліку як ВПО.

Чи можуть отримати безкоштовну путівку діти ВПО, які проживають за кордоном?

Оформлення путівки передбачає звернення одного з батьків або законного представника до органу соцзахисту за місцем обліку чи фактичного проживання в Україні та подання необхідних документів. Тож якщо сім’я постійно перебуває за кордоном і не може пройти цю процедуру, отримати путівку на практиці може бути складно — навіть якщо дитина зберігає статус ВПО та підпадає під умови державної програми.

Чи можна самостійно обрати дитячий табір?

Так. Після отримання довідки від органу соцзахисту батьки можуть самостійно обрати заклад серед тих, що працюють за державною програмою, та узгодити дату заїзду.

Чи може дитина поїхати в безкоштовний табір для дітей ВПО двічі за літо?

Згідно з Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» та чинними постановами Кабінету Міністрів України, дитина зі статусом ВПО не може поїхати в табір двічі за літо виключно коштом державного або місцевого бюджету. Але після державного табору дитина може поїхати ще й за програмою благодійного фонду.

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