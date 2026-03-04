“Пакунок малюка”. Фото: Міністерство соціальної політики України

Крім грошової виплати при народженні дитини, батьки можуть отримати базові речі для догляду за немовлям. Їх надають безкоштовно в межах програми “Пакунок малюка”. Що входить до “пакунку”, коли і як його можна отримати, а також яку альтернативу мають батьки, яким не видали допомогу, розповідаємо в матеріалі.

Що таке пакунок малюка і кому його видають?

“Пакунок малюка” (бебі-бокс) — одноразова натуральна допомога сім’ям, у яких народилася дитина. Її надає держава, щоб допомогти родині забезпечити належний догляд за новонародженим.

У міністерстві соціальної політики наголошують, що, крім біологічних батьків, допомогу можуть отримати усиновлювачі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі і патронатні вихователі. Також на неї мають право іноземці та люди без громадянства, які законно перебувають на території України, люди, яких тут офіційно визнали біженцями, й ті, які потребують додаткового захисту.

Що входить до складу “пакунку малюка”?

“Пакунок малюка” запровадили в 2018 році в межах пілотного проєкту між Україною, ЮНІСЕФ і Управлінням ООН з облуговування проєктів. Кожні чотири роки вміст боксу мають переглядати. Останні зміни відповідно до побажань батьків і експертів затвердили в січні 2024 року.

Станом на початок 2026 року до “пакунку малюка” входять:

одноразові підгузки для новонароджених на еластичних вушках;

по дві упаковки дитячих гіпоалергенних одноразових серветок без запаху і гігієнічних ватних паличок з обмежувачем;

пелюшки: по дві ситцеві й фланелеві, одна муслінова й три багаторазові вологостійкі;

три бавовняних шапочки й дві фланелеві для дітей різного віку;

один бавовняний боді з коротким рукавом розміром у 56 см і по три розмірами в 62, 68 і 74 см, а також трикотажні боді з довгим рукавом таких самих розмірів у відповідній кількості;

бавовняні штани-повзунки із закритими носочками: одні для розміру 56 см і три — для 62 см;

чоловічки з довгим рукавом та штанцями звичайні по дві одиниці для розмірів 56, 62, 68 і 74 см, а також теплі — по одній одиниці 62, 68 і 74 см;

по дві пари шкарпеток для дітей від 0 до 3 місяців і 4-6 місяців і бавовняні рукавички для немовлят;

силіконовий слинявчик і коробка-колиска;

безртутний термометр для води й електронний термометр для тіла;

дитячі манікюрні ножиці з гумовими наконечниками й гіпоалергенний гребінець для волосся та вичісування молочних кірок;

тепла ковдра, плед-ковдра й підковдра;

демісезонний комбінезон-трансформер з капюшоном;

матрац зі складом за міжнародними нормами;

два махрові рушники з куточком для купання;

шість товарів чи іграшок для стимулювання зорових, слухових, тактильних відчуттів та рухових навичок, а також багатофункціональний розвиваючий килимок;

м’яка книжка з високою контрастністю зображень;

ланоліновий крем і два креми для малюка під підгузок;

рідке мило-шампунь з дозатором і гіпоалергенне господарське мило для прання дитячих речей.

Характеристики всіх товарів затверджені в переліку.

За інформацією МОЗ України, у пакунках 2026 року тепер є інформаційні матеріали про щеплення — батьки зможуть одразу дізнатися, які вакцини і коли потрібні дитині, та заздалегідь записатися до лікаря.

“Пакунок малюка”. Фото: Finans News

Де і як отримати “пакунок малюка”?

За даними єдиного порталу державних послуг “Дія”, бебі-бокс мають видавати в пологовому будинку при народженні дитини. Однак, якщо його немає в наявності, отримати допомогу можна в структурному підрозділі з питань соціального захисту населення та виконавчому органі місцевої ради за місцем проживання або перебування людини.

Подати заяву до соцзахисту чи виконавчих органів місцевих рад можна особисто або через законного представника, відправивши рекомендований лист. Її можна подати не пізніше ніж через 30 днів із народження дитини або протягом року, якщо малюка народили не в закладі охорони здоров’я.

У 2026 році також зʼявилася можливість оформити пакунок завчасно — з 36-го тижня вагітності.

До заяви можуть попросити додати документи:

Копію свідоцтва про народження дитини, виданого органами ДРАЦСу України або компетентним органом країни перебування, засвідчену нотаріально й перекладену на українську (якщо дитина народилася закордоном);

документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я (її видає медична консультативна комісія або заклад охорони здоров’я після огляду матері й дитини);

довідку про взяття на облік людини як ВПО.

“Пакунок малюка” видають протягом одного робочого дня після звернення. Якщо ж у соцзахисті боксу в наявності немає, його можуть надати в порядку черговості протягом 21 календарного дня.

Як отримати грошову компенсацію за “пакунок малюка”?

Якщо родині новонародженого не видали бокс з незалежних від батьків причин, вони можуть отримати виплату замість боксу. Ціна пакунку дорівнює трьом прожитковим мінімумам для дітей віком від 6 років. Згідно з постановою Кабміну, розмір компенсації прямо привʼязаний до цього показника і змінюватиметься разом із ним. У 2026 році це 8 451 грн.

Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заяву до органу соціального захисту або через застосунок “Дія”. Ці кошти перераховують на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку (наразі це Приват банк), який долучився до забезпечення монетизації одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”. Їх можна використати лише на потреби дитини в магазинах, що приєдналися до проєкту.

До заяви на компенсацію необхідно додати документи:

копію свідоцтва про народження дитини або в разі його відсутності — документ, що підтверджує факт народження дитини в межах закладу охорони здоров’я чи поза ним;

документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (зазвичай ІПН);

посвідку на постійне чи тимчасове проживання, або посвідчення біженця, або довідки про звернення за захистом в Україні (для іноземця або людини без громадянства), або посвідчення людини, яка потребує додаткового захисту (за наявності);

копія рішення виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення опіки над дитиною (за наявності)

копія рішення виконавчого органу місцевої ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя, до дитячого будинку сімейного типу або до прийомної сім’ї (за наявності).

Де приймають картку “Пакунок малюка”

Карткою можна розраховуватись у торгових точках, які долучилися до програми. Це можуть бути як великі мережеві супермаркети, так і невеличкі місцеві магазини, які продають дитячі товари, одяг, взуття, засоби гігієни чи аптечні вироби. Головне — щоб вони мали відповідний договір із Мінсоцполітики.

Також є інтернет-магазини, де можна оформити покупку онлайн з доставкою. Наприклад, цю можливість надають деякі аптеки та торгові платформи, які мають спеціальну позначку, що беруть участь у програмі. Уточнити, де саме приймають картку, можна на сайті Мінсоцполітики або на порталі “Є-Малятко”, де зібрано перелік усіх актуальних партнерів.

Зазначимо, у 2025 році в Україні також запровадили “Пакунок школяра” — безготівкову допомогу у розмірі 5 000 гривень для першокласників. Як і у випадку з “Пакунком малюка”, ці кошти зараховують на спеціальний рахунок і використовують у магазинах із відповідною категорією товарів. Цього ж року одноразова допомога при народженні дитини зросла до 50 000 гривень, тоді як раніше виплачували 41 280 гривень.

Раніше ми розповідали, хто має право на базову соціальну допомогу, як самостійно розрахувати її суму й оформити виплату.