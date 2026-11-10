Для дітей Добропільської громади закупили солодощі до новорічних свят: скільки це коштувало, хто отримає

Солодкий подарунок. Ілюстративне фото: Pexels

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Влада Добропілля закупила понад пʼять сотень новорічних наборів із солодощами для дітей громади. Їх мають розподілити між пільговими категоріями. Саме ж замовлення дісталося підприємиці з Києва, а скільки воно коштувало — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із тендеру на сайті публічних закупівель Prozorro.

За документом, відділ у справах сімʼї, молоді та спорту Добропільської міської ради вирішив закупити 537 подарункових наборів до новорічних свят. Солодощі планують розподілити між дітьми пільгових категорій — ініціатива обійшлася місцевому бюджету у 268,5 тисячі гривень.

Замовлення довірили виконати підприємиці з Києва — ФОП Соловйова Вікторія Станіславівна —, яка займається роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах. Вона має поставити комплекти пʼятьма партіями в Дніпро до 17 листопада.

Відомо, що кожен подарунок попередньо мають упакувати в яскраво оформлену новорічну картонну коробку із цупкого картону. Вага набору — 600 грамів, а наповнення міститиме молочно-карамельні, трюфельні, фрукто-ягідні, глазурові, збиті, мусові та кремові цукерки.

Нагадаємо, комісія Добропільської міської військової адміністрації розглянула заяви мешканців громади на отримання матеріальної допомоги за програмою “Громада вами опікується”. Підтримку погодили військовим і ветеранам, пораненим цивільним, літнім людям та сім’ям із дітьми.