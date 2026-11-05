Для дітей з Костянтинівської громади планують купити солодощі до новорічних свят: скільки це коштуватиме

Новорічний солодкий набір. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

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Влада Костянтинівки планує закупити дві тисячі новорічних наборів із солодощами для дітей громади. За це готові заплатити більш як 830 тисяч гривень. Більше про цю ініціативу — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендеру на сайті публічних закупівель Prozorro.

За документом, влада Костянтинівки шукає постачальника солодощів: опікуватися замовленням довірили місцевому управлінню освіти. Вартість такої ініціативи оцінюють в понад 830 тисяч гривень — цих бюджетних коштів має вистачити на дві тисячі наборів.

Самі ж солодощі мають бути розфасовані у подарункове новорічне пакування, яке може містити інтегровані ігрові або інформаційні елементи, наприклад, 3D-гру, QR-код, ребус або загадку. Однак це не обовʼязкова умова.

У середині наборів — не менш як 62 кондитерських вироби на один комплект. До його складу мають увійти шоколадні батончики, глазуровані, вафельні, желейні, ірисні, а також жувальні цукерки та маршмелоу тощо.

Солодощі мають доставити до осередків підтримки переселенців “SVOIпоруч Костянтинівка” в Кременчуці та Камʼянському. На кожен з цих хабів розподілять по одній тисячі комплектів

Постачальники можуть подати свої пропозиції до 20 листопада 2026 року, а поставити товар вони мають до 2 грудня.

Нагадаємо, у Костянтинівській громаді розширили перелік жителів, які можуть отримати матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Йдеться про дві окремі виплати: від 10 до 15 тисяч гривень на придбання твердого палива та 5 тисяч гривень для людей з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах. Подати заяви на обидві виплати можна до 10 грудня 2026 року.