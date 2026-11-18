Новорічний солодкий набір. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

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Влада Краматорська замовили близько 4,6 тисячі солодких наборів до новорічних свят для дітей — учнів місцевих закладів освіти. Ініціатива обійдеться в понад 1,2 мільйона гривень. Хто має виконати замовлення та деталі — читайте далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із тендеру на сайті публічних закупівель Prozorro.

Замовити 4 605 солодких наборів доручили Управлінню освіти Краматорської міської ради — ініціатива обійдеться місцевому бюджету в 1 мільйон 226 тисяч гривень (без урахування ПДВ). Подарунки планують розподілити між дітьми, які є вихованцями закладів дошкільної освіти та учнями шкіл міста, уточнив у коментарях до публікації видання Kramatorsk Post секретар Ігор Сташкевич.

За документами, картонні набори матимуть новорічну тематику. Вага одного такого подарунка — 645 грамів, а у середині будуть вафельні, глазуровані, ірисні, желейні та карамельні цукерки. Загалом йдеться про майже три тонни кондитерських виробів. Їх до 15 грудня має поставити підприємиця з Краматорська Тетяна Косьбанова, яка, за даними аналітичної платформи YouControl, спеціалізується на роздрібній торгівлі.

Більшість солодощів — 3,9 тисячі наборів — мають доставити до Кременчука, де віднедавна почали працювати гуманітарний штаб та управління освіти. Саме вони, зі слів Сташкевича, будуть займатися відправкою через “Укрпошту” подарунків по всій країні. Решта поїде до Перечина — там в очному форматі працюють релоковані ясла-садок “Калинка” та Перший Краматорський ліцей.

Нагадаємо, з початку осені установи Донеччини оголосили 32 закупівлі новорічних подарунків для дітей. Їхня загальна очікувана вартість — 13,9 млн грн, йдеться про майже 24 тис. подарунків.