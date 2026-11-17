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З початку осені установи Донеччини оголосили 32 закупівлі новорічних подарунків для дітей. Їхня загальна очікувана вартість — 13,9 млн грн, йдеться про майже 24 тис. подарунків.

Ми відбирали закупівлі в системі BI-Prozorro за кодами Єдиного закупівельного словника, повʼязаними з кондитерськими виробами, подарунками та пакуванням, — зокрема 158 і 185 — та за ключовими словами “новорічні”, “різдвяні”, “подарунки”, “солодкі набори” в назвах лотів. До вибірки увійшли всі закупівлі станом на 14 листопада 2026 року, які за назвою, описом або тендерною документацією стосувалися новорічних чи різдвяних подарунків. Скасовані та неуспішні закупівлі не враховували.

Із 32 закупівель завершилися 19, їхня загальна вартість — 2,2 млн грн. Ще 13 закупівель на 11,7 млн грн тривають: на частині вже визначено переможця або укладено договір, по інших ще приймають пропозиції постачальників.

Удачненська селищна рада окремо купила 305 картонних коробок для дитячих новорічних подарунків за 11,6 тис. грн та наповнюватимуть їх самостійно (так можна зекономити).

Як багато подарунків закупили від різних адміністрацій

Найбільше подарунків купує виконком Маріупольської міської ради: 5989 новорічних подарунків для переселенців з очікуваною вартістю 1,7 млн грн. Це друга спроба: першу закупівлю на 2 млн грн скасували. На повторний тендер подали шість пропозицій. Першого переможця дискваліфікували, тепер переможцем визначено ТОВ “Велсфуд” із ціною 1,5 млн грн, тобто приблизно 249 грн за подарунок.

Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради закуповує 3089 дитячих новорічних наборів на 1,5 млн грн.

Управління освіти Краматорської міської ради без тендеру уклало договір з ФОП Тетяною Косьбановою на 2970 кг цукерок, розфасованих у новорічні набори, на 1,2 млн грн. Подарунки призначені дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах через війну.

Торецька міська військова адміністрація закуповує 2100 різдвяно-новорічних подарунків на 1,2 млн грн. На тендер подалися пʼять учасників, переможцем визначили ТОВ “Майстерня солодких подарунків” із ціною 975,9 тис. грн.

Також тривають такі закупівлі:

Серед завершених закупівель найбільші:

Черкаська селищна рада — 600 подарунків, договір з ТОВ “Майстерня солодких подарунків” на 293,4 тис. грн з ПДВ. Найдешевша пропозиція на 150 тис. грн була від ФОП, але вона письмово відмовилася укладати договір;

Відділ у справах сімʼї, молоді та спорту Добропільської міськради — 537 подарунків на 223,4 тис. грн;

Служба у справах дітей Донецької ОДА — 443 подарунки на 221,5 тис. грн. Перед цим служба двічі скасовувала закупівлю;

Відділ соцзахисту Ольгинської селищної військової адміністрації — 220 подарунків на 198 тис. грн;

Відділ освіти Мирноградської міськради — 397 наборів на 193,3 тис. грн.

Загалом Мирноградська громада через три підрозділи купила 939 подарунків на 457,2 тис. грн. Усі три договори уклали з однією постачальницею — ФОП Дариною Огарь:

Які подарунки закуповує область?

Додатково два обласні управління Донецької ОДА оголосили закупівлі майже 4 тис. новорічних наборів на загальну очікувану суму понад 2 млн грн.

Управління культури і туризму Донецької ОДА оголосило тендер на 3000 наборів цукерок у новорічних коробках (заклали на це 1,3 млн грн). Згідно з проєктом договору, подарунки призначені для акції “Марафон добрих подій”, циклу мистецьких заходів до різдвяних та новорічних свят для дітей із Донецької області.

Ще одне обласне управління, сімʼї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання, закуповує 987 наборів цукерок у металевих коробках з листівкою “Від щирого серця вітаю з Різдвом” на загальну суму 740,3 тис. грн.

Скільки коштує один подарунок

Ціна одного подарунка в різних громадах відрізняється більш ніж утричі: від 253 до 900 грн. Ми порахували її так: очікувану вартість закупівлі поділили на кількість подарунків.

Найдешевші подарунки за очікуваною вартістю закладала Званівська сільська рада: 253 грн за набір цукерок. Далі йде Маріупольська громада — 277,8 грн. Після тендеру ціна там знизилася ще більше: переможець пропонує подарунки по 249 грн.

Найдорожчі подарунки — в Ольгинській громаді (900 грн), Мангушській (843 грн), Соледарській (769 грн) та в обласного управління сімʼї, молоді та масових заходів (750 грн). Найчастіше замовники закладали від 400 до 500 грн на один подарунок.

Нагадаємо, що діти віком від 7 до 18 років зі Слов’янської громади можуть безкоштовно відпочити в Карпатах у межах програми “Карпатська зміна”.