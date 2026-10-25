Донецький медуніверситет планує реконструкцію корпусу у Кривому Розі: на проєкт виділили майже 7 млн грн

Приміщення Донецького медичного університету в Кропивницькому. Ілюстративне фото: CBN

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Донецький національний медичний університет шукає підрядника, який підготує проєкт реконструкції його головного корпусу у Кривому Розі. У будівлі планують облаштувати навчальні аудиторії, медичні лабораторії, симуляційні центри та протирадіаційне укриття. На розробку документації передбачили майже 7 мільйонів гривень із державного бюджету. Самі будівельні роботи поки не розпочинають.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з тендеру в електронній системі закупівель Prozorro.

Що планують змінити в головному корпусі Донецького медуніверситету у Кривому Розі

Йдеться про будівлю на проспекті Університетському, 57, у Саксаганському районі Кривого Рогу. Раніше тут працював Науково-дослідний гірничорудний інститут. У вересні 2026 року стало відомо, що приміщення передали Донецькому національному медичному університету.

Будівля НДГРІ Криворізького національного університету. Фото з соцмереж навчального закладу

Тепер заклад готується до його реконструкції. Для цього університет оголосив тендер на розробку проєктно-кошторисної документації — документів, у яких мають визначити, що саме потрібно перебудувати, які матеріали та обладнання використати і скільки коштуватимуть роботи.

Згідно з технічним завданням, майбутня реконструкція охоплюватиме як внутрішні приміщення, так і зовнішню частину будівлі.

Зокрема, у головному корпусі планують перепланувати приміщення, щоб розмістити там навчальні аудиторії, адміністративні кабінети, медичні лабораторії та симуляційні центри. Останні потрібні для практичної підготовки майбутніх медиків: там студенти зможуть відпрацьовувати професійні навички на спеціальному обладнанні.

Також проєктувальники мають передбачити утеплення фасадів, заміну вікон і дверей на енергоефективні та капітальний ремонт або заміну даху.

Окремо планують оновити інженерні мережі. Йдеться про опалення, вентиляцію, водопостачання, каналізацію та електропостачання. Для корпусу також передбачать резервне джерело живлення — дизельний генератор.

Крім цього, у будівлі планують облаштувати сучасне освітлення, інтернет-мережу, відеоспостереження, систему контролю доступу та пожежну сигналізацію.

Перш ніж підготувати проєкт, підрядник має обстежити саму будівлю. Фахівці перевірятимуть стан фундаменту, стін, перекриттів і даху, а також досліджуватимуть ґрунти. Це потрібно, щоб визначити, які роботи можна виконати та чи витримають конструкції додаткове навантаження.

Для студентів і працівників університету передбачать протирадіаційне укриття

Одна з важливих частин майбутньої реконструкції — облаштування захисної споруди цивільного захисту.

За технічним завданням, проєктувальники мають передбачити будівництво протирадіаційного укриття. Його можуть розмістити під землею, у цокольній частині корпусу або в окремій прибудові. Остаточний варіант визначать під час проєктування.

Укриття має вміщувати студентів, викладачів та інших працівників, які одночасно перебуватимуть у будівлі. Точну кількість місць поки не визначили — її мають розрахувати проєктувальники.

У захисній споруді планують передбачити вентиляцію з очищенням повітря, резервне електроживлення, запаси питної та технічної води, санвузли та захисні двері. Також укриття повинне мати щонайменше два евакуаційні виходи. Один із них має бути аварійним і розташовуватися поза зоною можливого завалу будівлі.

Окрему увагу приділять доступності корпусу для людей з інвалідністю та інших маломобільних людей. Проєкт має передбачати пандуси, ліфти або підйомники, тактильну плитку, спеціально обладнані санвузли та безперешкодний доступ до укриття.

Скільки коштуватиме проєкт реконструкції та коли його мають підготувати

Тендер на розробку проєктно-кошторисної документації Донецький національний медичний університет оголосив 22 жовтня 2026 року.

На ці роботи передбачили майже 7 мільйонів гривень. Гроші мають надійти з державного бюджету.

Це вартість саме підготовки проєкту, а не реконструкції корпусу. Скільки коштуватиме ремонт будівлі та будівництво укриття, стане відомо після розробки кошторисів.

Підрядник має не лише підготувати документацію, а й забезпечити проходження комплексної державної експертизи. Під час неї перевірятимуть, зокрема, безпеку майбутніх конструкцій, протипожежні заходи, енергоефективність та обґрунтованість кошторису.

Пропозиції від охочих виконати замовлення прийматимуть до 7 листопада. Аукціон запланували на 9 листопада 2026 року. Завершити підготовку проєкту мають до 31 грудня 2026 року.

Водночас документація передбачає, що після затвердження основного проєкту окремо розроблятимуть робочі креслення та інші документи, необхідні для виконання будівельних робіт.

Коли саме розпочнуть реконструкцію корпусу та скільки вона триватиме, наразі невідомо.

Як Донецький медуніверситет отримав будівлю у Кривому Розі

У вересні 2026 року Вільне Радіо писало, що Донецькому національному медичному університету передали приміщення колишнього Науково-дослідного гірничорудного інституту у Кривому Розі.

Спочатку будівля перебувала у сфері управління Міністерства освіти і науки. Згодом її передали Міністерству охорони здоров’я, а вже звідти — на баланс медуніверситету.

Тоді в МОЗ пояснювали, що приміщення планують відремонтувати та обладнати для навчальної, наукової й клінічної діяльності. Зокрема, там мають розмістити навчальні та адміністративні підрозділи університету.

На той час ДонНМУ вже розпочав освітню діяльність у Кривому Розі. За результатами вступної кампанії 2026 року до закладу зарахували 18 лікарів-інтернів для проходження освітньої частини підготовки за дев’ятьма спеціальностями. Також університет розвиває співпрацю з місцевими лікарнями, де інтерни зможуть проходити практичну підготовку.

Через російську агресію Донецький медуніверситет двічі змінював місце роботи. Уперше заклад переїхав після окупації Донецька у 2014 році, вдруге — після початку повномасштабного вторгнення у 2022-му.

Нині основну діяльність університет зосереджує у Кривому Розі. Водночас у Кропивницькому продовжить працювати його освітній, науковий та клінічний осередок.

Нагадаємо, що у Краматорську поставили на паузу переобладнання колишнього харчоблока міської лікарні №2 під бактеріологічну лабораторію. На роботи планували витратити 16,6 млн грн, але закупівлю скасували. Проєкт призупинили через погіршення безпекової ситуації. Водночас лікарні потрібна така лабораторія, щоб і надалі отримувати фінансування від Національної служби здоровʼя України.