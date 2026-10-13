У Краматорській лікарні відклали переобладнання харчоблока в лабораторію за понад 16 млн грн: чим це загрожує

Краматорська міська лікарня №2. Фото зі сторінки медзакладу на Facebook

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У Краматорську поставили на паузу переобладнання колишнього харчоблока міської лікарні №2 під бактеріологічну лабораторію. На роботи планували витратити 16,6 млн грн, але закупівлю скасували. Проєкт призупинили через погіршення безпекової ситуації. Водночас лікарні потрібна така лабораторія, щоб і надалі отримувати фінансування від Національної служби здоровʼя України.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповіді Краматорської міської військової адміністрації на інформаційний запит.

Чому в Краматорську призупинили переобладнання харчоблока лікарні під лабораторію

Наприкінці червня 2026 року міська лікарня №2 у Краматорську оголосила тендер на переобладнання колишнього харчоблока під бактеріологічну лабораторію. На ці роботи планували витратити 16,6 мільйона гривень із місцевого бюджету.

Підрядник мав відремонтувати приміщення, замінити інженерні мережі, облаштувати вентиляцію та встановити обладнання для лабораторних досліджень. Зокрема, планували закупити аналізатори крові, стерилізатори, бокси біологічної безпеки та інші прилади.

Завершити переобладнання розраховували до кінця 2026 року. Однак згодом закупівлю скасували, а сам проєкт поставили на паузу.

Скриншот із сайту публічних закупівель Prozorro

У Краматорській МВА пояснили, що причиною скасування тендера стало погіршення безпекової ситуації. Із серпня 2026 року місто перебуває в зоні активних бойових дій, а російські війська регулярно атакують його медичну інфраструктуру.

Зокрема, в ніч на 20 липня російські військові завдали масштабного удару по одному з медичних містечок лікарні №2. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали будівлі та інша інфраструктура медзакладу. Це ускладнило роботу окремих його підрозділів.

Через загрозу нових обстрілів у міській адміністрації вирішили відкласти переобладнання харчоблока. До робіт планують повернутися, коли безпекова ситуація дозволятиме проводити їх без додаткових ризиків для людей і майна. Коли саме це станеться, посадовці поки не прогнозують. Тому нових строків завершення робіт та відкриття лабораторії наразі немає.

Водночас у відповіді на запит Вільного Радіо в МВА не уточнили, чи планують повторно оголошувати тендер. Також не повідомили, що сталося з грошима, які передбачали на переобладнання: чи залишили їх у бюджеті на цей проєкт, чи спрямували на інші потреби.

Навіщо лікарні №2 у Краматорську потрібна власна лабораторія і чому її планували створити саме зараз

У міській адміністрації пояснили, що лабораторію планували облаштувати через нові вимоги Національної служби здоровʼя України (НСЗУ). За інформацією МВА, вони почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Відтоді лікарні, які приймають пацієнтів на стаціонарне лікування, повинні будуть мати власну мікробіологічну лабораторію або договір з іншою установою, яка проводить такі дослідження.

У лабораторії зможуть визначати, які саме бактерії спричинили інфекцію та до яких антибіотиків вони чутливі. Це допомагає лікарям підібрати дієве лікування. Для таких досліджень лабораторія повинна відповідати встановленим стандартам і пройти відповідну акредитацію.

За поясненням Краматорської МВА, нові вимоги стосуватимуться і лікарень, які працюють поблизу фронту.

Якщо медзаклад не зможе їх виконати, він ризикує втратити можливість укладати договори з НСЗУ, а отже, і частину або все фінансування за Програмою медичних гарантій. Саме за цією програмою держава оплачує лікарням медичну допомогу, яку вони надають пацієнтам.

“Таким чином, для КНП «Міська лікарня №2 Краматорської міської ради» питання лабораторії було не питанням комфортного розвитку чи капітального будівництва, яке можна було б відкласти без наслідків. Це було питанням збереження можливості працювати за Програмою медичних гарантій та збереження фінансування лікарні після 01 січня 2027 року”, — пояснили у Краматорській міській військовій адміністрації у відповідь на запит журналістів Вільного Радіо.

В адміністрації кажуть, що розглядали можливість співпраці з іншими лабораторіями. Однак, за їхніми даними, у регіоні немає установ, які відповідають новим вимогам НСЗУ та з якими лікарня могла б укласти договір. Тому власна лабораторія мала допомогти лікарні №2 продовжити роботу й надалі отримувати державне фінансування.

За даними МВА, міська лікарня №2 зараз є єдиним медзакладом громади, де пацієнтів лікують у стаціонарі та цілодобово надають невідкладну допомогу.

Попри те, що переобладнання харчоблока відклали, потреба в лабораторії не зникла. У міській адміністрації кажуть, що разом із керівництвом лікарні шукають інші способи виконати вимоги НСЗУ та не допустити скорочення фінансування медзакладу.

Які саме варіанти розглядають і чи встигнуть знайти рішення до початку 2027 року, посадовці поки не уточнюють.

Нагадаємо, що через погіршення безпекової ситуації у Краматорській та Слов’янській військових адміністраціях зупинили роботу громадського транспорту. Рішення ухвалили після російського удару по пасажирських автобусах 8 жовтня.